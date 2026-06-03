Zatrzymanie i zarzuty dla żony adwokata od "trumny na kółkach"!

„Podejrzana nie przyznała się do zarzucanych jej czynów i skorzystała z prawa do odmowy składania wyjaśnień. Wobec podejrzanej zastosowano środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym” - poinformował rzecznik Prokuratury Regionalnej w Krakowie Janusz Kowalski, odnosząc się do zatrzymania adwokat Pauliny K-K. podejrzanej o posiadanie znacznej ilości substancji odurzających i psychotropowych. Według informacji RMF FM, kobieta jest żoną Pawła K. - adwokata od „trumny na kółkach”.
Jak poinformował dziś rzecznik Prokuratury Regionalnej w Krakowie Janusz Kowalski, która nadzoruje śledztwo, łódzka adwokat została zatrzymana wczoraj. Przedstawiono jej kilkanaście zarzutów dotyczących wielokrotnego posiadania razem z inną, ustaloną osobą, znacznej ilości substancji psychotropowych w postaci mefedronu oraz środków odurzających w postaci ziela konopi innych niż włókniste.
Podejrzana nie przyznała się do zarzucanych jej czynów i skorzystała z prawa do odmowy składania wyjaśnień. Wobec podejrzanej zastosowano środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym
— przekazał Kowalski.
Żona adwokata od „trumny na kółkach”
Rzecznik zaznaczył, że kobietę zatrzymano i przedstawiono zarzuty w ramach większego śledztwa, w którym status podejrzanego ma łącznie kilkadziesiąt osób. Część z nich była lub jest tymczasowo aresztowana, a postawione im zarzuty dotyczą przede wszystkim handlu dużymi ilościami narkotyków oraz udziału w zorganizowanej grupie przestępczej.
Z uwagi na dobro śledztwa Prokuratura Regionalna w Krakowie nie będzie udzielała obecnie dodatkowych, szczegółowych informacji o postępowaniu
— zaznaczył Kowalski.
Według radia RMF FM kobieta jest żoną byłego adwokata Pawła K. - nazywanego adwokatem od „trumny na kółkach” - sprawcy wypadku z 2021 roku, w którym zginęły dwie kobiety.
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To była konfrontacja bezpiecznego samochodu z trumną na kółkach
— oświadczył wkrótce po wypadku prawnik w nagraniu opublikowanym w Internecie. Sprawę szybko zaczęto określać jako tę od „trumien na kołach”.
Sprawę wypadku spowodowanego przez Pawła K. prowadził Sąd Rejonowy w Olsztynie, który w kwietniu 2023 r. skazał prawnika na dwa lata pozbawienia wolności i pięcioletni zakaz prowadzenia pojazdów.
W marcu 2026 r. Sąd Okręgowy w Olsztynie w procesie apelacyjnym złagodził ten wyrok do 1,5 roku więzienia. Do czterech lat zmniejszył też zakaz prowadzenia pojazdów. To właśnie od tego wyroku Prokurator Okręgowy w Olsztynie chce, by Prokurator Generalny wniósł kasację.
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Paweł K. nie zgłosił się do odbycia kary. Ukrywał się. 7 maja br. został zatrzymany przez policję i umieszczony w Zakładzie Karnym w Hrubieszowie. W ostatnim czasie przewieziono go do aresztu w Szczecinie, bo miejscowa prokuratura kontynuuje śledztwo w sprawie przestępstw narkotykowych, które mieli popełnić K. i jego żona. K. zarzucono w tym postępowaniu także poplecznictwo.
Pierwotnie sprawę narkotykową prowadziła prokuratura z Łodzi ale przeniesiono ją do Szczecina, by uniknąć jakichkolwiek podejrzeń o brak bezstronności łódzkich prokuratorów. Wcześniej łódzka prokuratura informowała, że chodzi o środki w „znacznej ilości” – marihuanę, kokainę i mefedron. W miejscu zamieszkania adwokatów ujawniono 45 gramów marihuany. Decyzją sądu małżeństwo otrzymało policyjny dozór i zakaz opuszczania kraju. Za zarzucane im przestępstwa grozi 10 lat więzienia.
W czasie wypadku pod Jezioranami w organizmie K. wykryto śladowe ilości kokainy - były zbyt małe, by otrzymał za to zarzut. Pytany w śledztwie przez prokuratora o obecność narkotyku w organizmie Paweł K. zapewniał, że świadomie nie brał kokainy. Przyznał, że może narkotyk był na szklance, z której się napił.
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xyz/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kryminal/761768-zatrzymanie-i-zarzuty-dla-zony-adwokata-od-trumny-na-kolkach
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