Fikcyjne szkoły i milionowe wyłudzenia. Grozi im długa odsiadka

Policja rozbiła zorganizowaną grupę przestępczą, której członkowie wytwarzali i handlowali fałszywymi dokumentami szkolnymi. Straty ZUS i Urzędu Skarbowego oszacowano na blisko 5,5 mln złotych. Sprawcom grozi do 15 lat pozbawienia wolności. Postępowanie ma charakter rozwojowy.
Funkcjonariusze Wydziału do Walki z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Sieradzu rozbili zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się wyrabianiem i sprzedażą fałszywych dokumentów szkolnych.
Śledczy wpadli na trop procederu w grudniu 2025 roku, początkowo badając sprawę wyłudzania dotacji oświatowych. Sprawcy mieli założyć fikcyjną szkołę dla dorosłych, wykorzystując sfałszowaną dokumentację do uzyskiwania środków publicznych. Według ustaleń straty samego powiatu sieradzkiego mogły przekroczyć 400 tysięcy złotych.
Fałszywe legitymacje i straty dla państwa
Grupa miała następnie rozszerzyć działalność o produkcję fikcyjnych zaświadczeń o pobieraniu nauki oraz legitymacji szkolnych i studenckich. W Ostrołęce i Koninie uruchomiono fikcyjne filie uczelni, a dane rzekomych uczniów i studentów pozyskiwano od rekruterów agencji pracy.
Celem było umożliwienie korzystania ze zwolnienia z podatku PIT dla osób do 26. roku życia oraz uniknięcie opłacania składek do ZUS. Według śledczych wydano około 2500 fałszywych zaświadczeń, co mogło doprowadzić do strat sięgających niemal 4 milionów złotych dla ZUS i blisko 1,4 miliona złotych dla Urzędu Skarbowego.
Zatrzymania i rozwojowe śledztwo
26 maja 2026 roku policjanci przeprowadzili szeroko zakrojoną akcję w kilku województwach, przeszukując 18 lokalizacji i zatrzymując sześć osób w wieku od 24 do 59 lat. W działaniach uczestniczyli funkcjonariusze z różnych jednostek policji oraz Straży Granicznej, którzy zlikwidowali drukarnię fałszywych dokumentów i zabezpieczyli sprzęt komputerowy, tysiące zaświadczeń, urządzenia do produkcji legitymacji, pieczątki oraz gotówkę na poczet przyszłych kar.
Pięciu zatrzymanym przedstawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, jednej osobie zarzut pomocnictwa do oszustw, a trzech podejrzanych trafiło do aresztu. Równolegle prowadzone jest odrębne śledztwo dotyczące legalizacji pobytu obywateli Ameryki Południowej przy użyciu fałszywych dokumentów studenckich.
Czytaj także
xyz/policja
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kryminal/761447-fikcyjne-szkoly-i-milionowe-wyludzenia-grozi-im-dluga-odsiadka
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.