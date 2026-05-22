Dwie opiekunki zatrzymane po śmierci 2-letniego chłopca w Ząbkach usłyszały zarzuty. Śledczy uznali, że kobiety mogły dopuścić się nieumyślnego spowodowania śmierci dziecka. Do tragedii doszło na terenie prywatnej placówki opiekuńczej, gdzie ciało malucha odnaleziono w oczku wodnym.
Opiekunki przesłuchane jako podejrzane
Po środowej tragedii policja zatrzymała dwie pracownice żłobka w wieku 48 i 53 lat. Kobiety odpowiadały za opiekę nad dziećmi przebywającymi w placówce przy ul. Kwiatowej w Ząbkach.
Jak przekazał prokurator Remigiusz Krynke z Prokuratury Okręgowej w Warszawie, obie usłyszały zarzut nieumyślnego spowodowania śmierci dziecka.
Jak donosi Wirtualna Polska, jedna z podejrzanych przyznała się do zarzucanego czynu i złożyła krótkie wyjaśnienia. Druga odmówiła składania wyjaśnień oraz odpowiedzi na pytanie dotyczące przyznania się do winy.
Wobec obu tych pań prokurator zastosował wolnościowe środki w postaci dozoru policji trzy razy w tygodniu oraz zakazu zbliżania się do wszystkich osób występujących w tym postępowaniu, w tym świadków i do siebie nawzajem oraz kontaktowania się z tymi osobami
— podkreślił prokurator Remigiusz Krynke w rozmowie z wp.pl.
Sekcja zwłok wskazała przyczynę śmierci
Przeprowadzona sekcja zwłok wykazała, że bezpośrednią przyczyną śmierci chłopca było utonięcie. Śledczy poinformowali również, że na ciele dziecka nie ujawniono obrażeń mechanicznych.
Prokuratura nadal wyjaśnia dokładny przebieg zdarzeń oraz to, jak dziecko znalazło się poza główną częścią placówki.
Tragedia na terenie prywatnej posesji
Do dramatu doszło 20 maja po południu. Około godz. 16:20 służby otrzymały zgłoszenie ze żłobka działającego na prywatnej posesji w Ząbkach.
Ciało 2-letniego chłopca odnaleziono w oczku wodnym znajdującym się na tyłach posesji. Według dotychczasowych ustaleń nie wiadomo jeszcze, w jaki sposób dziecko wydostało się przez bramkę prowadzącą do tej części terenu.
Śledczy sprawdzają m.in., czy odpowiedzi na kluczowe pytania może dostarczyć monitoring.
Czytaj także
SC/wp.pl
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kryminal/760927-smierc-2-latka-w-zlobku-jest-decyzja-prokuratura-ws-opiekunek
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.