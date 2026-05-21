Śmierć dwulatka w żłobku! Zatrzymane dwie opiekunki dzieci

Policja / autor: Fratria
W podwarszawskich Ząbkach doszło do tragedii na terenie placówki opiekuńczej. Nie żyje dwuletni chłopiec, którego ciało odnaleziono w oczku wodnym znajdującym się na posesji, gdzie działa żłobek. Śledztwo prowadzi Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga. W sprawie zatrzymano dwie opiekunki sprawujące pieczę nad dziećmi.

Dziecko znalezione w oczku wodnym

Do zdarzenia doszło przy ul. Kwiatowej w Ząbkach. Jak przekazali śledczy, chłopiec został znaleziony przez osoby przebywające w placówce. Na miejscu natychmiast rozpoczęto reanimację. Mimo podjętych działań życia dziecka nie udało się uratować.

Rzeczniczka Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga Karolina Staros poinformowała o miejscu tragedii.

Zwłoki znajdowały się w oczku wodnym, takim przydomowym oczku wodnym. To oczko wodne jest na terenie posesji, na której znajduje się również żłobek

— powiedziała Karolina Staros, cytowana przez Polsat News.

Zatrzymano dwie opiekunki

W związku z prowadzonym postępowaniem około godz. 20 zatrzymano dwie kobiety pracujące w placówce. Jak przekazała prokuratura, były to opiekunki bezpośrednio odpowiedzialne za opiekę nad dziećmi.

Kobiety mają 48 i 53 lata. Śledczy poinformowali, że obie były trzeźwe. Na obecnym etapie nie zapadła jeszcze decyzja, czy zostaną przesłuchane w charakterze świadków, czy usłyszą zarzuty.

– Jeżeli materiał dowodowy gromadzony w te 48 godzin da podstawy do wydania postanowienia o przedstawieniu zarzutów, no to oczywiście to się wydarzy – przekazała rzeczniczka prokuratury, cytowana przez Polsat News.

Śledztwo prokuratury

Według wstępnych ustaleń oględziny zwłok nie wykazały obrażeń, które mogłyby mieć bezpośredni związek ze śmiercią dziecka. Sekcja zwłok ma zostać przeprowadzona w najbliższym możliwym terminie.

Śledczy zabezpieczają dokumentację dotyczącą funkcjonowania placówki oraz przesłuchują świadków. Ustalane jest również, w jaki sposób chłopiec znalazł się przy oczku wodnym i czy w chwili zdarzenia pozostawał bez opieki.

Prokuratura sprawdza także status placówki oraz to, czy na miejscu był monitoring. Jak dotąd nie potwierdzono, czy działała ona formalnie jako żłobek czy klub dziecięcy.

Postępowanie prowadzone jest pod kątem art. 155 kodeksu karnego, czyli nieumyślnego spowodowania śmierci.

SC/Polsat News

