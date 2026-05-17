ENA i 9 listów gończych! Przestępca próbował się ukryć, ale wpadł w ręce policji

38-latek (poszukiwany ENA i 9 listami gończymi) w rękach policji / autor: KMP Zamość
Drzwi do mieszkania otworzyła zaskoczona widokiem policjantów znajoma poszukiwanego. Twierdziła, że 38-latka nie ma w mieszkaniu

Policjanci z Zamościa przeprowadzili akcję, w wyniku której zatrzymali 38-latka. Był on poszukiwany Europejskim Nakazem Aresztowania i 9 listami gończymi. Mężczyzna od dawna ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości poza granicami Polski, ale funkcjonariusze ustalili, że powrócił do kraju. Mundurowi udali się zatem do miejsca, gdzie mężczyzna mógł przebywać.

Ukrył się na balkonie”

Drzwi do mieszkania otworzyła zaskoczona widokiem policjantów znajoma poszukiwanego. Twierdziła, że 38-latka nie ma w mieszkaniu. Policjanci jednak nie dali wiary jej słowom i słusznie, ponieważ 38-latek przed kryminalnymi ukrył się na balkonie. Chowając się za suszarką z praniem liczył, że nie zostanie odnaleziony i nadal będzie mógł cieszyć się wolnością

— czytamy w komunikacie na stronie internetowej policji.

Policjanci zatrzymali poszukiwanego, który trafił następnie do pomieszczenia dla zatrzymanych. Później został przetransportowany do zakładu karnego. 38-latek spędzi tam 6 lat i 2 miesiące. Został skazany za „kradzieże, przywłaszczenia mienia oraz za naruszenie przepisów ustawy o ochronie zwierząt”.

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie.

