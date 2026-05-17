„Drzwi do mieszkania otworzyła zaskoczona widokiem policjantów znajoma poszukiwanego. Twierdziła, że 38-latka nie ma w mieszkaniu” - czytamy w komunikacie policji, który odnosi się do zatrzymania mężczyzny poszukiwanego Europejskim Nakazem Aresztowania oraz 9 listami gończymi.
Policjanci z Zamościa przeprowadzili akcję, w wyniku której zatrzymali 38-latka. Był on poszukiwany Europejskim Nakazem Aresztowania i 9 listami gończymi. Mężczyzna od dawna ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości poza granicami Polski, ale funkcjonariusze ustalili, że powrócił do kraju. Mundurowi udali się zatem do miejsca, gdzie mężczyzna mógł przebywać.
Czytaj także
„Ukrył się na balkonie”
Drzwi do mieszkania otworzyła zaskoczona widokiem policjantów znajoma poszukiwanego. Twierdziła, że 38-latka nie ma w mieszkaniu. Policjanci jednak nie dali wiary jej słowom i słusznie, ponieważ 38-latek przed kryminalnymi ukrył się na balkonie. Chowając się za suszarką z praniem liczył, że nie zostanie odnaleziony i nadal będzie mógł cieszyć się wolnością
— czytamy w komunikacie na stronie internetowej policji.
Czytaj także
Policjanci zatrzymali poszukiwanego, który trafił następnie do pomieszczenia dla zatrzymanych. Później został przetransportowany do zakładu karnego. 38-latek spędzi tam 6 lat i 2 miesiące. Został skazany za „kradzieże, przywłaszczenia mienia oraz za naruszenie przepisów ustawy o ochronie zwierząt”.
Czytaj także
xyz/Policja
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kryminal/760503-ena-i-9-listow-gonczych-przestepca-trafil-w-rece-policji
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.