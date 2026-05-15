Makabra w Gierzwałdzie! W ściekach odnaleziono martwy płód. "Dziecko nie miało realnych szans na przeżycie"

Wczoraj w Gierzwałdzie pracownik oczyszczalni ścieków dokonał makabrycznego odkrycia. W ściekach wydobytych z pojazdu asenizacyjnego miał znajdować się ludzki płód. Na miejsce natychmiast udała się policja, która pracowała pod nadzorem prokuratury z Ostródy.

Do szczegółowych informacji ws. tej makabry dotarli dziennikarze „Super Expressu”. Jak ustalili, w Prokuraturze Rejonowej w Ostródzie zakończono wstępne czynności sekcyjne. Pobrano też próbki płodu do dalszych badań histopatologicznych.

Tożsamość matki nieznana

Organy ścigania ustalają tożsamość matki oraz okoliczności zdarzenia, w tym możliwość udziału osób trzecich poprzez podanie środków mogących wywołać poronienie.

Z ustaleń patologa wynika, że dziecko miało oderwaną pępowinę. Mogło przez krótki czas wykazywać oznaki życia, ale nie miało realnych szans na przeżycie bez natychmiastowej specjalistycznej pomocy medycznej

Odtworzenie trasy pojazdu

Śledczy próbują ustalić, skąd pochodziły ścieki, w których znaleziono ciało dziecka. Pojazd asenizacyjny obsługiwał dwa tereny, dlatego policja i prokuratura odtwarzają jego przejazdy i sprawdzają wsie, z których mógł odbierać nieczystości.

Ustalenie sprawcy ewentualnego doprowadzenia do poronienia może skutkować odpowiedzialnością karną do 3 lat pozbawienia wolności. Ponadto przepisy nie przewidują kar dla kobiety, która utraciła ciążę.

