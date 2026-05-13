Tragedia 10-miesięcznego chłopca! Ojciec odkrył obrażenia, matka tłumaczyła się... narkotykami

Zdjęcie ilustracyjne / autor: Fratria
Od trzech miesięcy do pięciu lat więzienia grozi 34-letniej Karolinie G. podejrzanej o narażenie 10-miesięcznego syna na niebezpieczeństwo utraty zdrowia i życia” – poinformował prokurator Jacek Wasilewski z Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp.

O obrażeniach chłopczyka policjantów powiadomili lekarze. Do szpitala dziecko przywiózł ojciec, który zabrał je od matki do swojego domu rodzinnego. Tam zauważył, że syn jest zaniedbany i ma ranę na głowie.

U chłopczyka lekarze zdiagnozowali pęknięcie kości potylicznej i ciemieniowej oraz krwiaka śródczaszkowego, co naraziło życie chłopca na bezpośrednie niebezpieczeństwo.

Dziecko miało spaść z narożnika

Z ustaleń śledztwa wynika, że dziecko, mieszkające wraz z matką w jednej z miejscowości w gm. Bogdaniec, przebywało w warunkach skrajnego zaniedbania higienicznego oraz na skutek braku właściwej opieki, co najmniej raz spadło z niezabezpieczonego mebla, uderzając głową o podłoże.

Podejrzana przyznała się do popełnienia zarzucanych jej czynów. Wyjaśniała, że dziecko spadało z narożnika, a ona nie zabrała go do lekarza, bo początkowo nie widziała objawów urazu. Przyznała również, że boryka się z problemem uzależnienia od narkotyków i zamierza podjąć leczenie odwykowe

— przekazał prok. Wasilewski.

Dodał, że wobec 34-latki zastosowano dozór policji połączony z zakazem zbliżania się i kontaktowania z trojgiem swoich małoletnich dzieci bez zgody przedstawiciela rodziny zastępczej, pod której opieką przebywają. Kobieta ma także jedno dziecko pełnoletnie.

Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Gorzowie Wlkp.

PAP/tt

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej.

