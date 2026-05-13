Do strzelaniny na osiedlu mieszkaniowym doszło w nocy w Lubinie na Dolnym Śląsku. Lokalne media podają, że zginęły w niej dwie osoby, a trzecia ranna miała trafić do szpitala, jednak służby nie potwierdzają tego faktu. Prokurator ma przekazać więcej informacji dziś po południu.
Strzelanina na osiedlu. Zginęły dwie osoby
W nocy z wtorku na środę na osiedlu Przylesie w Lubinie doszło do strzelaniny w bloku mieszkalnym. Lokalne media podają, że zginęły w niej dwie osoby, a trzecia ranna osoba trafiła do szpitala. To nieoficjalne informacje, gdyż nikt ze służb nie chciał potwierdzić tych szczegółów.
Prokurator rejonowa w Lubinie Nina Stawiska przekazała mediom, że poda informacje na temat strzelaniny najwcześniej dziś po południu.
PAP/tt
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kryminal/760154-horror-na-osiedlu-mieszkaniowym-w-lubinie-doszlo-do-strzelaniny
