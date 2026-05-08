Okrutna zbrodnia w Chełmie! Najpierw pobili, a potem spalili na stosie dwie osoby. Prokuratura żąda dożywocia. Kiedy zapadnie wyrok?

Jeden z zatrzymanych / autor: KMP Chełm
Prokuratura Rejonowa w Chełmie (Lubelskie) domaga się dożywocia dla oskarżonych o zabicie dwóch mężczyzn w mieszkaniu przy ul. Narutowicza w Chełmie. Według ustaleń najpierw brutalnie ich pobili, a potem podpalili na stosie z tekstyliów i mebli. Wyrok ma zapaść 13 maja.

Sąd Okręgowy w Lublinie zamknął dziś przewód sądowy, a strony wygłosiły mowy końcowe. Prokuratura Rejonowa w Chełmie domagała się dożywocia dla wszystkich trzech oskarżonych: Tomasza B., Krzysztofa B i Piotra B. Śledczy nie znaleźli okoliczności łagodzących, uznając wyjaśnienia podejrzanych za przyjętą linię obrony.

Nikt nic nie widział, a dwie osoby nie żyją

— zaznaczył prok. Przemysław Szaniawski.

Według niego spiritus movens tego przestępstwa był Tomasz B. Argumentując wniosek o tak surowy wymiar kary, zwrócił uwagę, że wszyscy oskarżeni byli wcześniej wielokrotnie karani, a zabójstwa dokonali ze szczególnym okrucieństwem i z premedytacją, gdy pokrzywdzeni po pobiciu stracili możliwości obrony.

Najczarniejsze karty ludzkości to były te, kiedy kary śmierci wykonywało się w ten sposób, że ludzi się paliło

— powiedział prokurator.

Oogromne cierpienie ofiar

Jak zaznaczył, ofiary umierały w cierpieniu. Jeden z mężczyzn zmarł po upływie doby na oddziale oparzeniowym, a drugi na miejscu zdarzenia, oddychając jeszcze w chwili pożaru.

Nie ma chyba większego udręczenia pokrzywdzonego niż zabijanie na raty

— stwierdził.

W ocenie prokuratury nie da się w pełni ustalić, w którym momencie nastąpił u oskarżonych zamiar zabójstwa.

Natomiast nie mam wątpliwości, że ten zamiar był w momencie, kiedy pokrzywdzeni byli bici do nieprzytomności, układani w stos i podpalani

— dodał prokurator.

Oskarżeni nie przyznali się do zarzutów, poza Piotrem B., który przyznał się jedynie do pobicia i przeprosił rodziny ofiar. Krzysztof B. twierdził, że w chwili przestępstwa był w odwiedzinach u partnerki w szpitalu. Jego brat Tomasz B. zaprzeczył, że dokonał przestępstwa, a oskarżenia nazwał pomówieniami. Obrońcy oskarżonych wnieśli o ich uniewinnienie.

Tomasz B. podpalił stos w mieszkaniu

Z aktu oskarżenia wynika, że w marcu 2025 r. podczas picia alkoholu Tomasz B. z nieustalonego dotąd powodu zaatakował dwóch mężczyzn w wieku 42 i 66 lat. Do ataku dołączyli pozostali oskarżeni, którzy – jak podano – wielokrotnie bili swoje ofiary pięściami oraz kopali po głowach i całym ciele. Najbardziej agresywny był Tomasz B., który uderzył też jedną z ofiar krzesłem w tułów. Moment uderzenia został uwieczniony na nagraniu z prywatnego monitoringu obejmującego kamienicę przy ul. Narutowicza w Chełmie. Według relacji jednego ze świadków zdarzenia „było widać, że oni (oskarżeni) nad sobą nie panują; ten Tomasz B. dostał jakiejś białej gorączki”.

Pobici mężczyźni stracili przytomność. Oskarżeni zabrali znalezione w mieszkaniu materiały tekstylne oraz meble i ułożyli te rzeczy oraz pokrzywdzonych na stos, który następnie Tomasz B. podpalił. Po zajęciu pomieszczenia przez ogień oskarżeni wyszli z mieszkania.

66-letni pokrzywdzony zmarł następnego dnia w szpitalu w wyniku wstrząsu oparzeniowego. Stwierdzono u niego rozległe oparzenia czwartego stopnia, a także m.in. tłuczone rany głowy i twarzy, krwiaki. U młodszego z mężczyzn sprawcy spowodowali zwęglenie niemal całej powierzchni ciała z dużymi ubytkami tkanek. Stwierdzono też duże ilości sadzy w drogach oddechowych, wskazujące na życie i oddychanie pokrzywdzonego w momencie pożaru.

Według prokuratury bezpośrednią przyczyną śmierci pokrzywdzonych było ich podpalenie, a oskarżeni „celowo rozciągali w czasie moment pozbawienia życia pokrzywdzonych”.

Wyrok ma zapaść 13 maja.

PAP/tt

