Paweł C., były wieloletni dyrektor jednego z przedszkoli w Tarnobrzegu, w przeszłości związany z PSL, został zatrzymany przez policję. Prokuratura podała, że zarzucono mu utrwalanie oraz rozpowszechnianie treści pornograficznych z udziałem małoletnich.
Prowadząc operację „Hellfire”, policja zatrzymała na terenie całej Polski 123 osoby i zabezpieczono ponad 300 tysięcy plików z zabronionymi treściami. Wśród zatrzymanych znalazł się 54-letni mieszkaniec Tarnobrzega, Paweł C., wieloletni dyrektor jednego z przedszkoli w przeszłości związany też z PSL. Prokuratura zarzuciła mu utrwalanie i rozpowszechnianie treści pornograficznych z udziałem małoletnich, a także posiadanie co najmniej 99 plików graficznych i 158 plików wideo z tego typu treściami.
Jak podał „Tygodnik Nadwiślański”, Paweł C. był dyrektorem Przedszkola nr 5, kandydował też do Rady Miasta, a w 2019 roku do parlamentu z listy PSL. Co więcej, pełnił funkcję kierownika referatu oświaty w Starostwie Powiatowym w Tarnobrzegu.
Jestem w szoku, to jest najobrzydliwsze przestępstwo jakie przychodzi mi do głowy. Oficjalnie nie otrzymaliśmy żadnych informacji od służb, liczę na to, że wątek jego pracy w przedszkolu będzie zbadany i zostaniemy poinformowani o ustaleniach. Trzymam się myśli, że w przedszkolu dzieci są pod stałą opieką nauczycielek, tam trudno byłoby bez zwrócenia na siebie uwagi dopuszczać się jakichś przestępczych zachowań
— powiedział prezydent Tarnobrzega Łukasz Nowak w rozmowie z Tygodnikiem Nadwiślańskim”.
„To jest dla nas ogromne zaskoczenie”
Paweł C. pracował też jako Kierownik Referatu Oświaty, Zdrowia, Spraw Społecznych i Promocji Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu. W styczniu tegoroku wygrał konkurs na to stanowisko.
To jest dla nas ogromne zaskoczenie, szok. Był naszym pracownikiem krótko, niespełna dwa miesiące. Policjanci przeszukali jego pokój, zabezpieczyli sprzęt komputerowy Ze względu na dobro osób poszkodowanych i samego śledztwa nic więcej nie możemy powiedzieć
— mówił „Tygodnikowi Nadwiślańskiemu” starosta tarnobrzeski Paweł Bartoszek z PSL.
Jak podała prokuratura, mężczyźnie grozi teraz do 15 lat więzienia. Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu zdecydował o jego tymczasowym aresztowani na 3 miesiące.
