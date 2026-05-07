123 zatrzymane osoby i 330 tys. zabezpieczonych plików z nielegalnymi treściami to efekt przeprowadzonej przez policjantów Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości akcji wymierzonej w przestępczość pedofilską.
Pod kryptonimem „Hellfire” funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości przeprowadzili kolejną akcję wymierzoną w przestępczość pedofilską. Rzecznik prasowy Biura kom. Marcin Zagórski przekazał, że w ciągu dwóch tygodni policjanci dokonali 175 przeszukań, zabezpieczyli 1,5 tys. telefonów, komputerów, pendrive’ów i innych nośników, na których zapisano łącznie 330 tys. plików zawierających materiały prezentujące seksualne wykorzystanie dzieci (z ang. child sexual abuse material – CSAM). Wśród nich były także treści wytworzone przy użyciu sztucznej inteligencji, m.in. rysunki stylizowane na japońskie komiksy.
Policjanci zatrzymali 123 osoby
Zatrzymano 123 osoby. Najmłodsza z nich miała 19 lat, najstarsza – 94. 95 zatrzymanych usłyszało zarzuty posiadania, udostępniania i produkowania zabronionych treści. 47 z nich decyzją sądu trafiło do aresztu.
Wyniki operacji „Hellfire” po raz kolejny pokazują, że nie ma przyzwolenia na seksualne wykorzystywanie dzieci oraz rozpowszechnianie treści przedstawiających takie przestępstwa, także tych tworzonych przez AI
— powiedział PAP komendant CBZC mł. insp. Wojciech Olszowy.
Naszym nadrzędnym celem jest przerwanie cierpienia dzieci i doprowadzenie do odpowiedzialności każdego, kto je krzywdzi. To nie są jednorazowe działania, lecz element stałej i konsekwentnej walki z tego rodzaju przestępczością
— zaznaczył.
Nauczyciel wśród zatrzymanych
Wśród zatrzymanych są m.in. nauczyciel, który nagrywał i fotografował uczniów szkoły językowej, mężczyzna, który korzystając z popularnego komunikatora, nawiązywał relacje z dziećmi, a następnie nakłaniał je do wykonania tzw. innych czynności seksualnych, a także dwóch mężczyzn, którzy w łazienkach w swoich domach mieli zamontowane kamery, dzięki którym nagrywali członków rodziny i inne osoby w trakcie czynności intymnych.
Funkcjonariusze zatrzymali również 19-latka, który – jak wynika ze wstępnych ustaleń – utrwalał treści o charakterze seksualnym z udziałem swojej małoletniej przyrodniej siostry.
Operacja była ściśle koordynowana z Departamentem ds. Cyberprzestępczości i Informatyzacji Prokuratury Krajowej oraz prokuraturami z całego kraju. W akcję zaangażowanych było 500 funkcjonariuszy z CBZC, komend wojewódzkich i powiatowych Policji oraz Wydziału do Walki z Handlem Ludźmi Komendy Głównej Policji. Ich działania wsparła Żandarmeria Wojskowa.
„Hellfire” to ósma operacja CBZC
„Hellfire” to ósma operacja CBZC wymierzona w przestępczość o charakterze pedofilskim. W ramach poprzednich przeprowadzono łącznie blisko 6,5 tys. przeszukań, przedstawiono zarzuty 477 osobom, a wobec prawie 200 podejrzanych sąd zastosował tymczasowy areszt. Zabezpieczonych zostało ponad 2,5 mln plików z nielegalnymi treściami CSAM.
Z danych udostępnionych przez IWF – Internet Watch Foundation wynika, że Polska jest w pierwszej dziesiątce państw z największą liczbą raportów (adresów URL) związanych z wykorzystaniem seksualnym dzieci (3 proc. w skali światowej).
