Zapadł wyrok sądu w sprawie, która wstrząsnęła nie tylko Częstochową, ale i całą Polską. Chodzi o śmierć 8-letniego Kamilka

Sąd ogłosił decyzję ws. 8-letniego Kamilka
Sąd Okręgowy w Częstochowie skazał dziś Dawida B. - ojczyma 8-letniego Kamilka - na 25 lat więzienia m.in. za zabójstwo. Matka chłopca za pomoc w zabójstwie i za znęcanie się ma spędzić w więzieniu 16 lat. Wyrok nie jest prawomocny.

Proces rozpoczął się 30 czerwca 2025 r. Toczył się za zamkniętymi drzwiami. Prokuratura Rejonowa w Gdańsku oskarżyła Dawida B. o zabójstwo 8-letniego pasierba Kamila M. - popełnione w warunkach recydywy, ze szczególnym okrucieństwem, w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie. W sądzie mężczyzna usłyszał za to wyrok 25 lat pozbawienia wolności.

Polewał 8-latka wrzącą wodą

29 marca 2023 r. w Częstochowie, gdzie mieszkała rodzina, Dawid B. polewał 8-letniego Kamila wrzącą wodą, uderzał pięściami i prysznicem po całym ciele, a następnie rzucił dziecko na rozżarzony piec węglowy. Dziecko miało złamaną rękę i poparzone 25 proc. powierzchni ciała. Chłopiec zmarł po 35 dniach walki o życie.

Wcześniej Dawid. B. wielokrotnie znęcał się nad pasierbem, m.in. przypalał go papierosami. Znęcał się również nad pozostałymi dziećmi, dla których był ojcem biologicznym lub ojczymem.

Matce 8-letniego Kamila, oskarżonej o znęcanie się nad dzieckiem oraz o pomoc udzieloną mężowi w popełnieniu zabójstwa, sąd wymierzył karę 16 lat pozbawienia wolności.

PAP/tt

