Wolscy policjanci zatrzymali 25-latka, który z ukrycia nagrywał koleżanki korzystające z toalety. Odkryła to jedna z nich i zgłosiła służbom. Mężczyzna usłyszał zarzuty i ma zakaz zbliżania się oraz kontaktowania z pokrzywdzonymi. Grozi mu do pięciu lat więzienia.
Do zdarzenia doszło w jednej z warszawskich kawiarni. Sprawa wyszła na jaw, gdy jedna z pracownic zorientowała się, że jest potajemnie nagrywana telefonem komórkowym. Kobieta natychmiast powiadomiła swojego pracodawcę, a następnie policję
— poinformowała nadkom. Marta Sulowska z policji na Woli.
Proceder trwał od dłuższego czasu
Po przyjeździe na miejsce policjanci zabezpieczyli telefony komórkowe 25-latka. Okazało się, że proceder trwał od dłuższego czasu. Mężczyzna systematycznie i podstępnie utrwalał wizerunek nagich kobiet. Telefony chował do saszetki w taki sposób, aby obiektyw kamery był skierowany na toaletę.
Policjanci zatrzymali 25-latka, który usłyszał zarzut naruszenia intymności seksualnej, za co grozi kara do pięciu lat więzienia. Został objęty dozorem policyjnym i ma zakaz zbliżania się oraz kontaktowania z pokrzywdzonymi.
Czytaj także
PAP/tt
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kryminal/759633-skandal-w-warszawskiej-kawiarni-potajemnie-nagrywal-w-toalecie
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.