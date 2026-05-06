Skandal w warszawskiej kawiarni! 25‑letni mężczyzna potajemnie nagrywał kobiety w toalecie. Jedna z nich odkryła proceder

Mężczyzna zatrzymany przez policjantów / autor: wola.policja.gov.p
Wolscy policjanci zatrzymali 25-latka, który z ukrycia nagrywał koleżanki korzystające z toalety. Odkryła to jedna z nich i zgłosiła służbom. Mężczyzna usłyszał zarzuty i ma zakaz zbliżania się oraz kontaktowania z pokrzywdzonymi. Grozi mu do pięciu lat więzienia.

Do zdarzenia doszło w jednej z warszawskich kawiarni. Sprawa wyszła na jaw, gdy jedna z pracownic zorientowała się, że jest potajemnie nagrywana telefonem komórkowym. Kobieta natychmiast powiadomiła swojego pracodawcę, a następnie policję

— poinformowała nadkom. Marta Sulowska z policji na Woli.

Po przyjeździe na miejsce policjanci zabezpieczyli telefony komórkowe 25-latka. Okazało się, że proceder trwał od dłuższego czasu. Mężczyzna systematycznie i podstępnie utrwalał wizerunek nagich kobiet. Telefony chował do saszetki w taki sposób, aby obiektyw kamery był skierowany na toaletę.

Policjanci zatrzymali 25-latka, który usłyszał zarzut naruszenia intymności seksualnej, za co grozi kara do pięciu lat więzienia. Został objęty dozorem policyjnym i ma zakaz zbliżania się oraz kontaktowania z pokrzywdzonymi.

PAP/tt

