Bluźniercze i satanistyczne napisy pojawiły się na murach zabytkowych kaplic sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej. To jedno z najważniejszych miejsc kultu religijnego w Polsce. Policja prowadzi już śledztwo. O sprawie poinformowała też Telewizja wPolsce24.
Oświadczenie duchownych
Duchowni wydali w tej sprawie oświadczenie. Przypomnieli w nim, że sanktuarium jest miejscem kultu i zabytkiem wpisanymi na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.
Każdy atak na to miejsce jest uderzeniem w naszą wspólną historię i wartości
— podkreśliły władze sanktuarium.
Duchowni zwrócili się też z apelem do wiernych o czujność.
Zwracamy się z gorącą prośbą do wszystkich pielgrzymów oraz mieszkańców okolicy o szczególną czujność. Prosimy o zgłaszanie wszelkich niepokojących zachowań zauważonych na terenie Dróżek
— czytamy w oświadczeniu.
To nie pierwszy raz
Podobne zdarzenia zaczynają się powtarzać.
Niedawno w Trzebini na ścianach kościoła pojawiły się napisy odnoszące się do ‘szatana’
— czytamy w portalu wpolsce24.tv.
Polska Jerozolima
Sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej powstało w pierwszej połowie XVII w. Mieści się w nim klasztor ojców bernardynów.
W skład zespołu wchodzą bazylika i klasztor położone na południe od miasta, u szczytu góry Żar, na południe i wschód od nich znajdują się 42 kaplice i kościoły dróżek.
Sanktuarium często jest nazywane „Polską Jerozolimą”.
SC/wPolsce24.tv/kalwaria.eu/wikipedia
