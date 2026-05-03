Zniszczyli kaplice w Kalwarii Zebrzydowskiej! Na murach pojawiły się bluźniercze napisy i symbole satanistów

Kalwaria Zebrzydowska / autor: Wikimedia Commons/https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.en/Silar
Bluźniercze i satanistyczne napisy pojawiły się na murach zabytkowych kaplic sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej. To jedno z najważniejszych miejsc kultu religijnego w Polsce. Policja prowadzi już śledztwo. O sprawie poinformowała też Telewizja wPolsce24.

Oświadczenie duchownych

Duchowni wydali w tej sprawie oświadczenie. Przypomnieli w nim, że sanktuarium jest miejscem kultu i zabytkiem wpisanymi na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Każdy atak na to miejsce jest uderzeniem w naszą wspólną historię i wartości

— podkreśliły władze sanktuarium.

Duchowni zwrócili się też z apelem do wiernych o czujność.

Zwracamy się z gorącą prośbą do wszystkich pielgrzymów oraz mieszkańców okolicy o szczególną czujność. Prosimy o zgłaszanie wszelkich niepokojących zachowań zauważonych na terenie Dróżek

— czytamy w oświadczeniu.

To nie pierwszy raz

Podobne zdarzenia zaczynają się powtarzać.

Niedawno w Trzebini na ścianach kościoła pojawiły się napisy odnoszące się do ‘szatana’

— czytamy w portalu wpolsce24.tv.

Polska Jerozolima

Sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej powstało w pierwszej połowie XVII w. Mieści się w nim klasztor ojców bernardynów.

W skład zespołu wchodzą bazylika i klasztor położone na południe od miasta, u szczytu góry Żar, na południe i wschód od nich znajdują się 42 kaplice i kościoły dróżek.

Sanktuarium często jest nazywane „Polską Jerozolimą”.

SC/wPolsce24.tv/kalwaria.eu/wikipedia

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej.

