42-letni mężczyzna zaatakował nożem wójt Starej Kornicy - poinformowała asp. Weronika Wujek z policji w Łosicach. Zdarzenie miało miejsce przed godziną 16:00 na terenie urzędu gminy. Ranna kobieta trafiła do szpitala.
Mężczyzna został zatrzymany i policja prowadzi z nim teraz czynności operacyjne. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR, który zabrał kobietę do szpitala. Wójtem Starej Kornicy jest Beata Jerzman.
Według „Nowego Kuriera”, atakującym był pracownik PSZOK, a kobieta została ugodzona nożem w szyję i okolice nerek.
Komunikat policji
Komunikat w tej sprawie wydała także mazowiecka policja.
Do zdarzenia doszło w Urzędzie Gminy w Starej Kornicy, gdzie 42-latek zaatakował ostrym narzędziem Wójta Gminy. Ranna kobieta została przetransportowana Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym. Mężczyzna został zatrzymany. Trwają czynności pod nadzorem prokuratora
— przekazała.
Adrian Siwek/PAP/Mazowiecka policja
