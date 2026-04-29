Wójt Starej Kornicy zaatakowana nożem w urzędzie gminy! 42-letni sprawca został zatrzymany. Kobieta trafiła do szpitala

  • Kryminał
  • opublikowano:
Wójt Starej Kornicy zaatakowana nożem / autor: Fratria
42-letni mężczyzna zaatakował nożem wójt Starej Kornicy - poinformowała asp. Weronika Wujek z policji w Łosicach. Zdarzenie miało miejsce przed godziną 16:00 na terenie urzędu gminy. Ranna kobieta trafiła do szpitala.

Mężczyzna został zatrzymany i policja prowadzi z nim teraz czynności operacyjne. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR, który zabrał kobietę do szpitala. Wójtem Starej Kornicy jest Beata Jerzman.

Według „Nowego Kuriera”, atakującym był pracownik PSZOK, a kobieta została ugodzona nożem w szyję i okolice nerek.

Komunikat policji

Komunikat w tej sprawie wydała także mazowiecka policja.

Do zdarzenia doszło w Urzędzie Gminy w Starej Kornicy, gdzie 42-latek zaatakował ostrym narzędziem Wójta Gminy. Ranna kobieta została przetransportowana Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym. Mężczyzna został zatrzymany. Trwają czynności pod nadzorem prokuratora

— przekazała.

Adrian Siwek/PAP/Mazowiecka policja

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie.

Powiązane tematy

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych