Hiszpańska agencja Europa Press poinformowała, że tamtejsza policja zatrzymała na wschodzie kraju mężczyznę ściganego przez Polskę europejskim nakazem aresztowania (ENA); zarzuca mu się przynależność do organizacji przestępczej zajmującej się handlem narkotykami.
Do zatrzymania 39-latka doszło 13 kwietnia w miejscowości Benissa w prowincji Alicante, w punkcie poboru opłat na autostradzie – podała agencja, powołując się na hiszpańską żandarmerię (Guardia Civil).
Czytaj także
Podczas kontroli funkcjonariusze dowiedzieli się, że Sąd Rejonowy Katowice-Wschód wydał za mężczyzną ENA w związku z udziałem w organizacji przestępczej zajmującej się handlem narkotykami w różnych krajach Europy. Grozi mu za to kara pozbawienia wolności do 20 lat.
Sąd zastosował areszt tymczasowy
Sąd w Alicante orzekł wobec mężczyzny areszt tymczasowy bez możliwości zwolnienia za kaucją; będzie tam przebywał, czekając na przekazanie władzom polskim.
To kolejny poszukiwany przez Polskę zbieg zatrzymany w ostatnim czasie w Hiszpanii. W poniedziałek hiszpańska policja poinformowała o aresztowaniu na Teneryfie mężczyzny podejrzanego o ponad 40 przestępstw, w tym nielegalne posiadanie broni i handel narkotykami.
Czytaj także
xyz/PAP
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.