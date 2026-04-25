Polak w rękach hiszpańskiej policji. Ciążą na nim bardzo poważne zarzuty - był ścigany ENA. Tymczasowy areszt bez możliwości zwolnienia

Na zdjęciu poglądowym rząd samochodów policyjnych / autor: pixabay.com
Hiszpańska agencja Europa Press poinformowała, że tamtejsza policja zatrzymała na wschodzie kraju mężczyznę ściganego przez Polskę europejskim nakazem aresztowania (ENA); zarzuca mu się przynależność do organizacji przestępczej zajmującej się handlem narkotykami.

Do zatrzymania 39-latka doszło 13 kwietnia w miejscowości Benissa w prowincji Alicante, w punkcie poboru opłat na autostradzie – podała agencja, powołując się na hiszpańską żandarmerię (Guardia Civil).

Podczas kontroli funkcjonariusze dowiedzieli się, że Sąd Rejonowy Katowice-Wschód wydał za mężczyzną ENA w związku z udziałem w organizacji przestępczej zajmującej się handlem narkotykami w różnych krajach Europy. Grozi mu za to kara pozbawienia wolności do 20 lat.

Sąd w Alicante orzekł wobec mężczyzny areszt tymczasowy bez możliwości zwolnienia za kaucją; będzie tam przebywał, czekając na przekazanie władzom polskim.

To kolejny poszukiwany przez Polskę zbieg zatrzymany w ostatnim czasie w Hiszpanii. W poniedziałek hiszpańska policja poinformowała o aresztowaniu na Teneryfie mężczyzny podejrzanego o ponad 40 przestępstw, w tym nielegalne posiadanie broni i handel narkotykami.

xyz/PAP

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej.

