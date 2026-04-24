Kolizja w stanie odurzenia. Zastępca komendanta policji odwołany. "Funkcjonariusz poniesie także odpowiedzialność karną"

Policjant stoi na tle radiowozu / autor: Fratria
Komendant Stołeczny Policji podjął decyzję o niezwłocznym wszczęciu postępowania dyscyplinarnego, a także procedury administracyjnej zawieszenia oraz wydalenia ze służby. Funkcjonariusz poniesie także odpowiedzialność karną” - czytamy w oświadczeniu Komendy Rejonowej Policji Warszawa IV. Sprawa dotyczy zastępcy w Komendzie Rejonowej Policji na warszawskiej Woli, który pod wpływem środków odurzających, spowodował kolizję w Kołobrzegu.

Jak podaje TVN24, w Kołobrzegu doszło do kolizji, której sprawcą był wiceszef Komendy Rejonowej Policji na warszawskiej Woli - do zdarzenia doszło w czasie wolnym funkcjonariusza. Okazało się, że w organizmie sprawcy wykryto nie tylko alkohol, prawdopodobnie też substancje niedozwolone.

Wstępne badanie testerem wykazało, że mężczyzna był prawdopodobnie pod wpływem kokainy. Nie opieramy się jednak na badaniach wykonanych narkotestem, od mężczyzny została pobrana krew do badań

— powiedziała rzecznik prasowa Prokuratury Okręgowej w Koszalinie, prok. Ewa Dziadczyk w rozmowie z TVN24. Rzecznik zaznaczyła, że na wyniki badań będzie trzeba poczekać około miesiąca.

Kierowca usłyszał zarzut”

Koszalińska Prokuratura Okręgowa podjęła decyzję o wszczęciu śledztwa.

Kierowca usłyszał zarzut z artykułu 178a paragraf 1 Kodeksu karnego dotyczący prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego

— wyjaśniła rzecznik prok. Dziadczyk. Mundurowemu nie orzeczono środków izolacyjnych. Zastosowano poręczenie majątkowe.

Zostaje odwołany z zajmowanego stanowiska”

Komenda Rejonowa Policji Warszawa IV wydała komunikat ws. policjanta.

Zostaje odwołany z zajmowanego stanowiska. Ponadto Komendant Stołeczny Policji podjął decyzję o niezwłocznym wszczęciu postępowania dyscyplinarnego, a także procedury administracyjnej zawieszenia oraz wydalenia ze służby. Funkcjonariusz poniesie także odpowiedzialność karną

— czytamy w oświadczeniu na stronie internetowej.

xyz/TVN24/Policja

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

