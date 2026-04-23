"Trzymał w rękach dwa noże. Groził, że ich użyje". Migranci dokonali zuchwałej kradzieży. Policja zatrzymała ich na lotnisku

Jeden z zatrzymanych przez policję Kolumbijczyków / autor: KPP Tomaszów Mazowiecki
Jeden z zatrzymanych przez policję Kolumbijczyków / autor: KPP Tomaszów Mazowiecki

W jednej z firm w Tomaszowie Mazowieckim doszło do napaści rabunkowej. Dwoje Kolumbijczyków sterroryzowało pracownicę nożem i ukradli dwie koperty z wynagrodzeniami. Kryminalni tomaszowskiej komendy schwytali ich na Okęciu w Warszawie tuż przed odlotem do Madrytu.

O rozboju i kilkunastogodzinnym pościgu za podejrzanymi poinformowała dziś asp. sztab. Aleksandra Cieślak, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim. Powiedziała, że do napadu na kasjerkę wypłacającą pieniądze cudzoziemcom zatrudnionym w rejonie Tomaszowa Mazowieckiego doszło 20 kwietnia wieczorem w hotelu pracowniczym przy ul. Św. Antoniego. Kobieta przyjechała tam z podzielonymi na koperty wypłatami dla pracowników.

Czytaj także

Odbywały się wypłaty wynagrodzeń”

Podejrzani wiedzieli, kiedy mogą spodziewać się dużego łupu, bo Kolumbijka była zatrudniona w tej firmie (niedawno straciła posadę), a mężczyzna nadal tam pracował. 35-letnia przedstawicielka firmy zatrudniającej cudzoziemców, mieszkańców tego hotelu pracowniczego, wypłacała im wynagrodzenie za pracę. Odbywało się to w ustalonych dniach.

W dniu dokonania napadu odbywały się wypłaty wynagrodzeń. Wtedy do pomieszczenia weszła 27-letnia Kolumbijka i zabrała kasjerce dwie koperty z gotówką. Towarzyszący jej 21-letni partner stał w drzwiach pokoju, trzymając w rękach dwa noże. Groził, że ich użyje

— opisała przebieg napadu asp. sztab. Aleksandra Cieślak.

Ucieczka przestępców

Po dokonaniu przestępstwa para uciekła.

Czytaj także

Kryminalni z tomaszowskiej komendy zatrzymali ich następnego dnia przed południem na Lotnisku Chopina w Warszawie. Byli już w strefie odlotów i mieli wsiąść na pokład samolotu do Madrytu

— powiedziała Cieślak.

Oboje usłyszeli w tomaszowskiej prokuraturze zarzuty dokonania rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Sąd zgodził się na aresztowanie ich na trzy miesiące. Za popełnione przestępstwo grozi im do 20 lat pozbawienia wolności.

Czytaj także

xyz/PAP

