Skandal na szkoleniu SW. Funkcjonariusz zgłosił, że zgwałcili go koledzy. Potem odwołał oskarżenie

Więzienie (zdj. ilustracyjne) / autor: Fratria
Z niecodziennym zgłoszeniem musieli sobie poradzić policjanci na Pomorzu. Otrzymali oni poważny sygnał od funkcjonariusza Służby Więziennej, który miał zostać zgwałcony przez swoich kolegów po fachu. Do zdarzenia miało dojść podczas szkolenia funkcjonariuszy w Zwartowie. Alarm o rzekomym gwałcie okazał się jednak fałszywy. Mężczyzna odwołał swoje oskarżenia, tłumacząc, swoje zgłoszenie… spożyciem zbyt dużej ilości alkoholu.

Nocne zgłoszenie z ośrodka szkoleniowego

O sprawie donosi RMF FM. Zdarzenie zgłoszono w nocy z 12 na 13 kwietnia w ośrodku szkoleniowym w Zwartowie. Jeden z uczestników kursu dla dowódców zmian zadzwonił na policję, twierdząc, że został zgwałcony przez innych funkcjonariuszy. Na miejsce natychmiast wysłano patrol.

Po przyjeździe funkcjonariuszy mężczyzna odwołał swoje oskarżenia i przyznając, że do żadnego przestępstwa nie doszło. Nieporozumienie tłumaczył spożyciem zbyt dużej ilości alkoholu.

Jak wykazało badanie alkomatem, miał on ponad 2,7 promila alkoholu w organizmie

— czytamy na stronie RMF24.

Policjanci ustalili też, że nietrzeźwi byli jego koledzy, z którymi przebywał na szkoleniu.

Zakaz alkoholu złamany

Co ciekawe, wszyscy uczestnicy szkolenia przebywali w ośrodku, gdzie obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu.

Wobec funkcjonariusza, który zgłosił nieprawdziwe zdarzenie, wszczęto postępowanie dyscyplinarne. Służba Więzienna prowadzi też własne postępowanie, by ustalić dokładny przebieg incydentu. Trwają również badania mające ustalić, czy uczestnicy szkolenia mogli używać innych środków odurzających

— dodał RMF FM.

SC/rmf24

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej.

