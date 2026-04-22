Skala przestępczości wśród cudzoziemców w Polsce rośnie. Obcokrajowcy angażują się w handel narkotykami, przemyt, haracze, kradzieże i pobicia, ale są również wśród nich sabotażyści i dywersanci. Jak podaje Onet, już ponad 3,5 proc. wszystkich przestępstw w Polsce popełniają obcokrajowcy. Są to głównie cudzoziemcy ze Wschodu. Liczby związane z podobnym działaniem systematycznie rosną.
28 tys. czynów zabronionych
W ubiegłym roku cudzoziemcy dopuścili się w Polsce ponad 28 tys. czynów zabronionych. Policja podkreśla, że w strukturach przestępczych kluczową rolę odgrywają tzw. „wory w zakonie”, czyli osoby koordynujące działalność grup. Są identyfikowane i wydalane z kraju.
Z policyjnych statystyk, do których dotarł Onet, wynika, że przestępczość cudzoziemców w Polsce w ostatnich latach powoli, ale systematycznie rośnie.
W 2022 r. doszło w naszym kraju do 882 409 przestępstw, z czego 22 846 popełnili cudzoziemcy. Stanowiło to 2,59 proc. wszystkich takich zdarzeń. W kolejnym roku przestępstw było mniej — 810 517, ale liczba tych popełnianych przez obcokrajowców wzrosła — do 24 241. To oznacza także wzrost procentowy — do 2,99 proc.
— czytamy w Onecie, który podaje dalsze statystyki.
W 2024 r. liczba przestępstw w Polsce jeszcze się zmniejszyła. Łącznie było ich 791 118. Z tego 26 266 popełnili cudzoziemcy, a więc tu mamy ponownie wzrost — do 3,32 proc. W ubiegłym roku nieznacznie zwiększyła się liczba przestępstw — do 800 446. I znowu więcej popełnili ich cudzoziemcy — 28 386. To stanowi już 3,55 proc. wszystkich czynów zabronionych w Polsce.
Która nacja popełnia najwięcej przestępstw?
Według danych przytaczanych przez portal największy udział mają Ukraińcy — odpowiadają za 58 proc. przestępstw popełnianych przez cudzoziemców. Wynika to przede wszystkim z ich liczebności w Polsce. Dalej są Gruzini (13 proc.), Białorusini (6 proc.), Mołdawianie (4 proc.) i Rosjanie (1 proc.).
Eksperci podkreślają jednak, że większy udział statystyczny nie zawsze oznacza wyższą skłonność do przestępczości, lecz często jest pochodną liczebności danej grupy.
„Wor w zakonie”
Przestępczością przybyszów ze Wschodu kierują osoby o statusie tzw. „worów w zakonie”. To termin wywodzący się z realiów postsowieckich i oznaczający wysoko postawionego członka świata przestępczego. Osoby te rzadko same popełniają przestępstwa — częściej zarządzają całymi siatkami.
To przestępcy o ugruntowanej pozycji, działający według nieformalnych zasad i często rozpoznawalni po charakterystycznych tatuażach. Ich obecność w Polsce jest uznawana za zagrożenie, nawet jeśli nie ma wobec nich bezpośrednich zarzutów.
Specjalizacje przestępcze
Służby wskazują, że poszczególne grupy narodowościowe często koncentrują się na określonych typach przestępstw:
— Gruzini dominują w przestępczości siłowej (rozboje, wymuszenia),
— Ukraińcy często pojawiają się w sprawach drogowych i transportowych,
— Białorusini i część innych grup angażują się w narkotyki i przemyt,
— produkcja nielegalnych papierosów bywa domeną Ukraińców i Mołdawian.
Najpoważniejsza przestępczość
Służby zwracają uwagę na powiązania części przestępstw z działalnością o charakterze sabotażowym i dywersyjnym. W niektórych przypadkach chodzi o działania inspirowane przez obce służby.
Jeżeli mówimy o tej najpoważniejszej przestępczości, to przecież nie jest żadną tajemnicą, kogo poszukiwaliśmy w ostatnim czasie. To sprawcy aktów dywersji, sabotażu, podpaleń. Tych czynów podejmowali się obywatele Ukrainy i Białorusi, na zlecenie służb rosyjskich
— powiedział w rozmowie z Onetem gen. insp. Marek Boroń, Komendant Główny Policji.
SC/Onet.pl
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kryminal/758572-rosnie-przestepczosc-wsrod-cudzoziemcow-dane-porazaja
