Policjanci z Piaseczna zatrzymali 39-latkę, która kierowała samochodem, mając prawie 3 promile alkoholu w organizmie. W aucie była jeszcze jej koleżanka z 2 promilami i pusta butelka po wódce.
„Wyraźna woń alkoholu”
Policjanci z komendy w Piasecznie dostali zgłoszenie, że ulicami Konstancina-Jeziorny jeździ samochodów kierowany przez pijaną kobietę. Na ulicy Pułaskiego dostrzegli uszkodzonego Dodga, stojącego na drodze dla rowerów. Za jego kierownicą siedziała 39-latka, na fotelu pasażera - jej o rok starsza koleżanka.
Od kobiet wyczuwalna była wyraźna woń alkoholu, a w pojeździe policjanci znaleźli pustą butelkę po wódce. Pasażerka poinformowała policjantów, że autem cały czas kierowała jej koleżanka. Dodała, że wyjeżdżając z parkingu przed sklepem uderzyły w słup oświetleniowy, a później przejechały zaledwie kilka metrów i zatrzymały się na drodze dla rowerów
— przekazała podkom. Magdalena Gąsowska z policji w Piasecznie.
Badanie alkomatem wykazało, że 40-letnia pasażerka ma blisko 2 promile alkoholu. 39-latka kierująca autem odmówiła poddania się badaniu, a kiedy usłyszała, że zostaje zatrzymana zaczęła krzyczeć na policjantów.
Została przewieziona do szpitala gdzie pobrano jej krew. Okazało się, że miała w organizmie blisko 3 promile alkoholu.
Grozi jej do 3 lat więzienia
39-latka straciła prawo jazdy, a należące do niej auto, zgodnie z obowiązującymi przepisami zostało zabezpieczone na parkingu depozytowym na poczet przyszłej kary.
Kobieta usłyszała zarzuty kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości oraz znieważenia funkcjonariuszy. Grozi jej do 3 lat więzienia.
kpc/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kryminal/758551-kierowala-samochodem-majac-3-promile-alkoholu-w-organizmie
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.