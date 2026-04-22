Kierowała samochodem, mając... 3 promile alkoholu w organizmie! W aucie była jeszcze koleżanka z 2 promilami i pusta butelka po wódce

  • Kryminał
  • opublikowano:
Zdjęcia policji z Piaseczna - w aucie butelka po alkoholu, za kierownicą 39-latka z blisko 3 promilami / autor: fot. KPP w Piasecznie/piaseczno.policja.gov.pl/
Zdjęcia policji z Piaseczna - w aucie butelka po alkoholu, za kierownicą 39-latka z blisko 3 promilami / autor: fot. KPP w Piasecznie/piaseczno.policja.gov.pl/

Policjanci z Piaseczna zatrzymali 39-latkę, która kierowała samochodem, mając prawie 3 promile alkoholu w organizmie. W aucie była jeszcze jej koleżanka z 2 promilami i pusta butelka po wódce.

Wyraźna woń alkoholu”

Policjanci z komendy w Piasecznie dostali zgłoszenie, że ulicami Konstancina-Jeziorny jeździ samochodów kierowany przez pijaną kobietę. Na ulicy Pułaskiego dostrzegli uszkodzonego Dodga, stojącego na drodze dla rowerów. Za jego kierownicą siedziała 39-latka, na fotelu pasażera - jej o rok starsza koleżanka.

Od kobiet wyczuwalna była wyraźna woń alkoholu, a w pojeździe policjanci znaleźli pustą butelkę po wódce. Pasażerka poinformowała policjantów, że autem cały czas kierowała jej koleżanka. Dodała, że wyjeżdżając z parkingu przed sklepem uderzyły w słup oświetleniowy, a później przejechały zaledwie kilka metrów i zatrzymały się na drodze dla rowerów

— przekazała podkom. Magdalena Gąsowska z policji w Piasecznie.

Badanie alkomatem wykazało, że 40-letnia pasażerka ma blisko 2 promile alkoholu. 39-latka kierująca autem odmówiła poddania się badaniu, a kiedy usłyszała, że zostaje zatrzymana zaczęła krzyczeć na policjantów.

Została przewieziona do szpitala gdzie pobrano jej krew. Okazało się, że miała w organizmie blisko 3 promile alkoholu.

Grozi jej do 3 lat więzienia

39-latka straciła prawo jazdy, a należące do niej auto, zgodnie z obowiązującymi przepisami zostało zabezpieczone na parkingu depozytowym na poczet przyszłej kary.

Kobieta usłyszała zarzuty kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości oraz znieważenia funkcjonariuszy. Grozi jej do 3 lat więzienia.

kpc/PAP

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie.

Powiązane tematy

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych