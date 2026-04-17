Do nietypowego włamania doszło w Lublinie. Jak donosi tamtejsza policja, mężczyzna podjechał pod plebanię na hulajnodze, po czym włamał się do budynku. Złodziej zainteresował się winem mszalnym, które ukradł i postanowił się nim delektować na pobliskiej ławce.
41-letniemu mężczyźnie konsumpcję przerwał ksiądz. Wówczas włamywacz, jak przekazała lubelska policja, stał się już agresywny i zażądał dodatkowo pieniędzy.
Chwilę później „konesera win” zatrzymali funkcjonariusze.
Za kradzież z włamaniem grozi kara do 10 lat więzienia, za usiłowanie rozboju 41-latek może dostać nawet 12 lat więzienia.
SC/PolicjaPL
