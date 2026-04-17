Mężczyzna włamał się do plebanii i zaczął pić wino. Gdy podszedł ksiądz, zaczął być agresywny i zażądał pieniędzy

  • Kryminał
  • opublikowano:
  • aktualizacja:

Do nietypowego włamania doszło w Lublinie. Jak donosi tamtejsza policja, mężczyzna podjechał pod plebanię na hulajnodze, po czym włamał się do budynku. Złodziej zainteresował się winem mszalnym, które ukradł i postanowił się nim delektować na pobliskiej ławce.

41-letniemu mężczyźnie konsumpcję przerwał ksiądz. Wówczas włamywacz, jak przekazała lubelska policja, stał się już agresywny i zażądał dodatkowo pieniędzy.

Chwilę później „konesera win” zatrzymali funkcjonariusze.

Za kradzież z włamaniem grozi kara do 10 lat więzienia, za usiłowanie rozboju 41-latek może dostać nawet 12 lat więzienia.

SC/PolicjaPL

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

Powiązane tematy

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych