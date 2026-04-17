Policja zatrzymała osoby powiązane z nagraniem opublikowanym w sieci, na którym zarejestrowano znęcanie się nad młodym mężczyzną. Jak podaje wp.pl, nagranie ma być dowodem w sprawie terroryzowania mieszkańców Bystrzycy Kłodzkiej przez ofiarę niedawnej strzelaniny na jednym z osiedli.
Terror na osiedlu
Na nagraniu widać przerażonego młodego mężczyznę, nad którym pastwią się napastnicy, wyraźnie dobrze się przy tym bawiąc. Podczas poniżających przekleństw i śmiechów jeden z agresorów oddał w końcu mocz na twarz ofiary, co budziło szczególną radość zebranych.
Zarejestrowane przerażające sceny zostały powiązane z weekendową awanturą, w której śmiertelnie postrzelonym mężczyzną miał być, jak podała wp.pl, jeden z agresorów z nagrania.
Nagranie to zaczęło krążyć na internetowych grupach mieszkańców zaledwie dzień po głośnej, tragicznej strzelaninie (do której doszło 10 kwietnia). Materiał wideo miał być przekazany organom ścigania przez samych obywateli jako ostateczny dowód na to, że trzej mężczyźni - uczestnicy niedawnego starcia - od dawna bezwzględnie terroryzowali lokalną społeczność
— czytamy.
Zarzuty dla zatrzymanych ws. nagrania
Jak poinformowała dolnośląska policja, zatrzymani usłyszeli już oficjalne zarzuty.
Zatrzymane przez policjantów z powiatu kłodzkiego osoby podejrzewane o udział w brutalnym zdarzeniu na terenie Bystrzycy Kłodzkiej, które miało miejsce we wrześniu ubiegłego roku i podczas którego to nagrano zawierający drastyczne sceny materiał wideo, usłyszały dziś zarzuty m.in. za czyny z art. 189 par. 1, art. 217, art. 158 par.1 Kodeksu karnego oraz jedna z nich w związku z posiadaniem narkotyków także z art. 62 ust.3 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii”
— czytamy w komunikacie policji.
Mieszkańcy Bystrzycy Kłodzkie czuli się terroryzowani przez chuliganów i nie mogli się pogodzić z wcześniejszą biernością służb w przeszłości.
Słyszeliśmy dzikie krzyki, wyzwiska. Trudno ocenić, jak doszło do tego, że chuligani tu rządzili. Czy policji brakowało skarg, czy może byli nimi niewystarczająco zainteresowani? To dlatego wiele osób mimo tragedii staje po stronie Borysa B.
— mówił jeden z mieszkańców Wirtualnej Polsce.
Strzelanina w Bystrzycy Kłodzkiej
10 kwietnia ok. 22.30 na Osiedlu Szkolnym doszło do awantury między trzema nietrzeźwymi mężczyznami, a Borysem B., instruktorem strzelectwa, który był na spacerze z psem.
Według ustaleń prokuratury, mężczyzna ponownie natknął się na rozrabiających na osiedlu trójką pijanych mężczyzn, ale wtedy miał już ze sobą karabinek Fedarm AR-15. W trakcie kolejnej kłótni instruktor oddał strzał ostrzegawczy, a chwilę później w stronę biegnącego w jego kierunku napastnika wystrzelił kilka pocisków. 26-latek zginął na miejscu.
Sam strzelec wyjaśniał, że działał w obronie własnej. Jednak prokuratura postawiła mu zarzut zabójstwa. Obecnie oskarżony instruktor, któremu grozi nawet dożywocie, przebywa w areszcie.
W jego obronie pod budynkiem sądu gromadził się tłum mieszkańców ze wsparciem dla Borysa B. Jak czytamy w wp.pl, udało się już też zebrać kilkaset tysięcy złotych na obronę prawną instruktora.
Czytaj także
CS/wp.pl
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kryminal/758197-wideo-z-bystrzycy-ofiara-strzelaniny-terroryzowala-osiedle
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.