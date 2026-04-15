Szokujące! W centrum Wrocławia doszło do napadu na konwój z pieniędzmi. Trwa obława na sprawców

W centrum Wrocławia doszło do napadu na konwój / autor: Fratria
W centrum Wrocławia doszło do napadu na konwój z pieniędzmi. Sprawcy uciekli ze skradzioną gotówką i trwa obława. W trakcie napadu nikt nie ucierpiał.

Jak powiedziała PAP podkomisarz Aleksandra Freus z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu, do napadu na konwój przewożący gotówkę z kantoru doszło 15 kwietnia po południu na ul. Bzowej. Policja nie podaje szczegółów, ale potwierdza, że trwa śledztwo i obława na sprawców. Policjantka dodała, że w trakcie napadu nikomu nic się nie stało.

Lokalne media podają, że sprawcy doprowadzili do kolizji z pojazdem przewożącym pieniądze, wybili w nim szybę, zabrali pieniądze i uciekli innym autem.

Adrian Siwek/PAP

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

