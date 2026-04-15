W centrum Wrocławia doszło do napadu na konwój z pieniędzmi. Sprawcy uciekli ze skradzioną gotówką i trwa obława. W trakcie napadu nikt nie ucierpiał.
Jak powiedziała PAP podkomisarz Aleksandra Freus z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu, do napadu na konwój przewożący gotówkę z kantoru doszło 15 kwietnia po południu na ul. Bzowej. Policja nie podaje szczegółów, ale potwierdza, że trwa śledztwo i obława na sprawców. Policjantka dodała, że w trakcie napadu nikomu nic się nie stało.
Lokalne media podają, że sprawcy doprowadzili do kolizji z pojazdem przewożącym pieniądze, wybili w nim szybę, zabrali pieniądze i uciekli innym autem.
Adrian Siwek/PAP
