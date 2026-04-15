Nawet 10 lat więzienia grozi 35-latkowi, który ukradł skarbonę z bytomskiego kościoła, wynosząc ją ze świątyni wraz ze stołem, do którego była przymocowana. Złodzieja uciekającego ze stołem zarejestrowały kamery monitoringu. Wkrótce zatrzymała go policja.
Do niecodziennej kradzieży doszło w niedzielę 12 kwietnia po południu. Policjanci z Komisariatu Policji II w Bytomiu zostali wezwani do jednego z kościołów, skąd skradziono skarbonę z datkami wiernych.
Jak ustalili mundurowi, nieznany mężczyzna wszedł do świątyni po zakończonym nabożeństwie i próbował zabrać skarbonę. Ta była jednak zabezpieczona kłódką i na stałe przymocowana do stołu. To nie zniechęciło sprawcy – postanowił zabrać wszystko
— relacjonowała Komenda Miejska Policji w Bytomiu.
Złodziej wyniósł… stół z przymocowaną skarboną
Złodziej wyszedł ze swoim łupem ze świątyni, co zarejestrowały kamery monitoringu. Na opublikowanym przez policję nagraniu widać, jak mężczyzna idzie chodnikiem, niosąc nad głową stół z przymocowaną skarboną.
Policjanci szybko wytypowali sprawcę. Mężczyzna został zatrzymany już następnego dnia w Bytomiu. Usłyszał zarzut kradzieży z włamaniem.
Adam Stankiewicz/PAP
