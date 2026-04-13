40-latek w żołądku przemycał 89 kapsułek z kokainą. Został zatrzymany przez KAS na lotnisku w Gdańsku

KAS zatrzymała 89 kapsułek z kokainą / autor: pomorskie.kas.gov.pl
Mężczyzna został zatrzymany na lotnisku w Gdańsku. W jego organizmie było 89 kapsułek z kokainą o łącznej wadze blisko 0,8 kg. Decyzją sądu podróżny został aresztowany na trzy miesiące.

40-letni obywatel Polski został skierowany do rutynowej kontroli po przylocie z Londynu. Jego bagaż poddano szczegółowemu sprawdzeniu z udziałem psa służbowego Loli, przeszkolonego do wykrywania środków odurzających.

Lola natychmiast zainteresowała się saszetką należącą do mężczyzny, w której znajdowała się kapsułka z białym proszkiem. Wstępny test potwierdził obecność kokainy

— poinformowała w poniedziałek Pomorska Krajowa Administracja Skarbowa (KAS).

Co się stało?

Uwagę funkcjonariuszy Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni (PUCS) zwróciło także nerwowe zachowanie podróżnego, które mogło wskazywać, że przewozi on narkotyki w organizmie.

Mężczyzna, obawiając się o swoje zdrowie i życie, przyznał, że połknął kapsułki z kokainą. Został przewieziony do szpitala, gdzie badanie tomografem komputerowym potwierdziło obecność narkotyków w jego organizmie. Łącznie przemycał kokainę w 89 kapsułkach o wadze blisko 0,8 kg. Czarnorynkową wartość zabezpieczonych narkotyków oszacowano na prawie 300 tys. zł.

Decyzją sądu mężczyzna został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące. Za próbę przemytu znacznej ilości narkotyków grozi mu do 20 lat pozbawienia wolności.

Adrian Siwek/PAP

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

