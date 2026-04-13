Jest areszt dla podejrzanego o zastrzelenie 26-latka w Bystrzycy Kłodzkiej. Mężczyzna twierdzi, że działał w obronie koniecznej

autor: Fratria
Na dwa miesiące aresztował Sąd Rejonowy w Kłodzku mężczyznę podejrzanego o zastrzelenie w Bystrzycy Kłodzkiej 26-latka. Po postawieniu zarzutów podejrzany nie przyznał się do winy. Twierdził, że działał w obronie koniecznej.

Borys B. wczoraj usłyszał zarzut zabójstwa z zamiarem bezpośrednim. Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Świdnicy prok. Mariusz Pindera przekazał, że podejrzany nie przyznał się do zarzutu. Twierdził, że działał w obronie koniecznej. Prokuratura wniosła do sądu o areszt dla mężczyzny.

W poniedziałek Sąd Rejonowy w Kłodzku przychylił się do wniosku prokuratury i zdecydował o aresztowaniu podejrzanego na dwa miesiące

— poinformowała PAP rzeczniczka Sądu Okręgowego w Świdnicy Agnieszka Połyniak.

Sąd zdecydował o areszcie wskazując na obawę matactwa i grożącą podejrzanemu wysoką karę

— dodała.

Przebieg zdarzenia

Do zdarzenia doszło 10 kwietnia na jednym z osiedli w Bystrzycy Kłodzkiej.

W poniedziałek prok. Pindera dokładnie zrelacjonował PAP przebieg tych wydarzeń. Trzech młodych mężczyzn, będąc pod wpływem alkoholu, zaczepiało przechodniów na jednym z bystrzyckich osiedli.

Byli dość agresywni. Spotkali mężczyznę, który spacerował z psem i doszło między nimi do awantury, ale się rozstali. Mężczyzna wrócił do domu, zostawił psa, wziął karabinek automatyczny, wyszedł z domu i ponownie spotkał tych trzech mężczyzn

— powiedział prokurator.

Znów doszło do kłótni. Mężczyzna oddał strzał ostrzegawczy, a później oddał kolejne strzały w kierunku 26-latka, który zginął na miejscu. Pozostali dwaj uciekli. Później wrócili na miejsce zdarzenia. Zgłosili się na policję w niedzielę, po wytrzeźwieniu, jako świadkowie.

Wcześniej prok. Pindera przekazywał, że mężczyzna, który strzelał, sam zgłosił się na policję, ale w poniedziałek uściślił, że jedynie zadzwonił do „znajomego policjanta, informując go o zdarzeniu”.

Gdy policja udała się do jego mieszkania, zatrzymała go na klatce schodowej. Miał przy sobie większą sumę pieniędzy i spakowane rzeczy osobiste oraz paszport

— mówił prokurator.

Mężczyzna legalnie posiadał broń. Jest instruktorem strzelectwa.

Czytaj także

tkwl/PAP/X

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej.

Powiązane tematy

