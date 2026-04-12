Brawurowa akcja policji. Zatrzymano poszukiwanego handlarza bronią. 61-latek był w przeszłości związany z gangiem mokotowskim!

Na zdjęciu zatrzymany 61-letni handlarz bronią w asyście policji / autor: Policja Lubelska
W Puławach doszło do brawurowej akcji policji - ujęto 61-letniego Marcina L., związanego w przeszłości z gangiem mokotowskim. Mężczyzna poszukiwany był do odbycia czterech lat więzienia za handel bronią. Wcześniej odsiadywał wyrok m.in. za kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą.

O zatrzymaniu 61-letniego mieszkańca Lublina poinformowała w niedzielę nadkom. Anna Kamola z zespołu prasowego lubelskiej policji. Funkcjonariusze mieli informację, że poszukiwany Marcin L. może przebywać w Puławach i zatrzymali go w ubiegłym tygodniu na drodze wyjazdowej z Puław do Lublina.

Nie miał jakichkolwiek szans na ucieczkę. W kajdankach na rękach został dowieziony do policyjnych pomieszczeń dla osób zatrzymanych, a stamtąd do Aresztu Śledczego w Lublinie

— opisała policjantka.

Mężczyzna ukrywał się ponad rok przed organami ścigania w związku z wyrokiem za handel bronią i amunicją oraz wprowadzanie do obrotu znacznej ilości narkotyków, za co sąd skazał go na cztery lata więzienia.

Zajmował się handlem bronią i narkotykami”

61-latek w przeszłości był wielokrotnie karany. Zajmował się ściąganiem haraczy od właścicieli lokali, a później związał się z jedną z najgroźniejszych grup przestępczych w Polsce – gangiem mokotowskim.

Na Lubelszczyźnie zajmował się handlem bronią i narkotykami. Jego rolą miało być zbudowanie sieci dostawców broni, amunicji i materiałów wybuchowych oraz środków odurzających, przeznaczonych dla zamawiających

— przypomniała nadkom. Kamola.

Dziesięć lat spędził w więzieniu za m.in. kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą. Wpadł w ręce policji podczas zorganizowanej prowokacji w Warszawie. Funkcjonariusze podszywali się pod przestępców zainteresowanych kupnem arsenału broni i narkotyków. Przejęto wtedy znaczne ilości narkotyków i broni, m.in. karabin maszynowy, pistolety, magazynki, kilkaset sztuk naboi różnego rodzaju i kalibru, a także prawie kilogram materiału wybuchowego.

Po wyjściu na wolność Marcin L. został ponownie skazany, tym razem na cztery lata za handel bronią.

xyz/PAP/X

