Zwrot akcji ws. tragicznej strzelaniny w Bystrzycy Kłodzkiej! Prokuratura: Trzech przeciwko jednemu. Sprawca sam się zgłosił

Mężczyzna, który oddał kilka strzałów z broni palnej wczoraj wieczorem w Bystrzycy Kłodzkiej w kierunku 26-latka sam zgłosił się na policję – powiedział PAP rzecznik Prokuratury Okręgowej w Świdnicy prok. Mariusz Pindera. Młody mężczyzna zginął na miejscu.

Trzech przeciwko jednemu”

Do zdarzenia doszło wczoraj wieczorem na jednym z osiedli w Bystrzycy Kłodzkiej. Według relacji rzecznika Prokuratury Okręgowej w Świdnicy, spotkało się tam czterech mężczyzny.

Trzech przeciwko jednemu. Doszło do kłótni. Jeden z mężczyzn wyciągnął pistolet i oddał kilka strzałów w kierunku 26-latka. Mężczyzna zginał na miejscu

— relacjonował prok. Pindera. Dwaj pozostali uciekli z miejsca zdarzenia.

Sprzeczne wersje zdarzeń

Prok. Pindera przekazał, że mężczyzna, który strzelał sam zgłosił się w nocy minonej nocy na policję. Został zatrzymany. Pozostałą dwójkę policjanci zatrzymali dziś rano. Byli nietrzeźwi.

Ze wstępny rozpytań zatrzymanych wyłaniają się sprzeczne wersje, więc nie jesteśmy w stanie dokładnie odtworzyć przebiegu wydarzeń. Został też zabezpieczony monitoring

— powiedział prok. Pindera.

Dodał, że na razie prokurator nikomu nie postawił zarzutów. Zatrzymani mają zostać doprowadzeni do prokuratury dziś lub jutro.

SC/PAP

