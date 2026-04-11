Mężczyzna, który oddał kilka strzałów z broni palnej wczoraj wieczorem w Bystrzycy Kłodzkiej w kierunku 26-latka sam zgłosił się na policję – powiedział PAP rzecznik Prokuratury Okręgowej w Świdnicy prok. Mariusz Pindera. Młody mężczyzna zginął na miejscu.
„Trzech przeciwko jednemu”
Do zdarzenia doszło wczoraj wieczorem na jednym z osiedli w Bystrzycy Kłodzkiej. Według relacji rzecznika Prokuratury Okręgowej w Świdnicy, spotkało się tam czterech mężczyzny.
Trzech przeciwko jednemu. Doszło do kłótni. Jeden z mężczyzn wyciągnął pistolet i oddał kilka strzałów w kierunku 26-latka. Mężczyzna zginał na miejscu
— relacjonował prok. Pindera. Dwaj pozostali uciekli z miejsca zdarzenia.
Sprzeczne wersje zdarzeń
Prok. Pindera przekazał, że mężczyzna, który strzelał sam zgłosił się w nocy minonej nocy na policję. Został zatrzymany. Pozostałą dwójkę policjanci zatrzymali dziś rano. Byli nietrzeźwi.
Ze wstępny rozpytań zatrzymanych wyłaniają się sprzeczne wersje, więc nie jesteśmy w stanie dokładnie odtworzyć przebiegu wydarzeń. Został też zabezpieczony monitoring
— powiedział prok. Pindera.
Dodał, że na razie prokurator nikomu nie postawił zarzutów. Zatrzymani mają zostać doprowadzeni do prokuratury dziś lub jutro.
Czytaj także
SC/PAP
