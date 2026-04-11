W strzelaninie w Bystrzycy Kłodzkiej, do której doszło wczoraj wieczorem, zginął 26-latek. Trzy osoby zostały zatrzymane. Według nieoficjalnych informacji, cytowanych przez Polsat News, wiadomo, że w zdarzeniu, łącznie z ofiarą, brały udział cztery osoby.
Zatrzymany sprawca
Najpierw policja zatrzymała bezpośredniego sprawcę.
Osoba, która miała oddać strzały w trakcie zdarzenia, w wyniku którego śmierć poniósł młody mężczyzna, została zatrzymana przez policjantów z Bystrzycy Kłodzkiej
— poinformował komisarz Przemysław Ratajczyk z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.
Dodał, że na miejscu zdarzenia prowadzone są dalsze czynności służb w celu zgromadzenia materiału dowodowego i ustalenia dokładnego przebiegu okoliczności strzelaniny.
Nie wiadomo, kto był agresorem
Przed godz. 9.00 policja poinformowała o zatrzymaniu kolejnych dwóch osób zamieszanych w strzelaninę. Miały one być na miejscu zdarzenia, a po śmiertelnym postrzeleniu ofiary uciekły.
Na tym etapie postępowania, nie przesądzamy, kto był stroną atakującą, agresorem. To ustali śledztwo prowadzone pod nadzorem prokuratury
— powiedział rzecznik wrocławskiej policji w rozmowie z „Gazetą Wrocławską”.
Czytaj także
SC/PAP/polsatnews.pl
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kryminal/757752-tragedia-w-bystrzycy-klodzkiej-w-strzelaninie-zginal-26-lastek
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.