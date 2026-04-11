Tragedia w Bystrzycy Kłodzkiej. W strzelaninie zginął 26-lastek. Policja złapała sprawcę. "Nie przesądzamy, kto był agresorem"

W strzelaninie w Bystrzycy Kłodzkiej, do której doszło wczoraj wieczorem, zginął 26-latek. Trzy osoby zostały zatrzymane. Według nieoficjalnych informacji, cytowanych przez Polsat News, wiadomo, że w zdarzeniu, łącznie z ofiarą, brały udział cztery osoby.

Zatrzymany sprawca

Najpierw policja zatrzymała bezpośredniego sprawcę.

Osoba, która miała oddać strzały w trakcie zdarzenia, w wyniku którego śmierć poniósł młody mężczyzna, została zatrzymana przez policjantów z Bystrzycy Kłodzkiej

— poinformował komisarz Przemysław Ratajczyk z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.

Dodał, że na miejscu zdarzenia prowadzone są dalsze czynności służb w celu zgromadzenia materiału dowodowego i ustalenia dokładnego przebiegu okoliczności strzelaniny.

Nie wiadomo, kto był agresorem

Przed godz. 9.00 policja poinformowała o zatrzymaniu kolejnych dwóch osób zamieszanych w strzelaninę. Miały one być na miejscu zdarzenia, a po śmiertelnym postrzeleniu ofiary uciekły.

Na tym etapie postępowania, nie przesądzamy, kto był stroną atakującą, agresorem. To ustali śledztwo prowadzone pod nadzorem prokuratury

— powiedział rzecznik wrocławskiej policji w rozmowie z „Gazetą Wrocławską”.

SC/PAP/polsatnews.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej.

