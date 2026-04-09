Sąd w Sieradzu w woj. łódzkim aresztował na trzy miesiące 37-letniego mężczyznę, podejrzanego o udzielanie niepełnoletniemu narkotyków w zamian za możliwość intymnego spotkania. Według mediów to nauczyciel jednej z sieradzkich podstawówek.
O tymczasowym aresztowaniu 37-latka poinformowała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Sieradzu prok. Jolanta Szkilnik.
O co chodzi?
Wyjaśniła, że wcześniej mężczyźnie przedstawiono zarzut udzielania niepełnoletniemu substancji psychotropowej (mefedronu). W zamian za narkotyki mieszkaniec Sieradza proponował małoletniemu intymne spotkanie.
W śledztwie – jak przekazała - gromadzona jest dokumentacja, m.in. od operatorów sieci komórkowych, dane teleinformatyczne, przesłuchiwani są świadkowie. Przeszukane zostało mieszkanie podejrzanego, w którym zabezpieczono sprzęt elektroniczny.
Według mediów podejrzany jest nauczycielem, który pracował od ponad 10 lat w jednej z dużych szkół podstawowych w Sieradzu. Prowadził w niej zajęcia z edukacji wczesnoszkolnej.
Ustalenia
W związku z zarzutami i tymczasowym aresztem nauczyciel został zawieszony przez dyrekcję szkoły. Zbierane są informacje do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego. Uczniowie zostali objęci opieką psychologiczną.
Dotychczasowe ustalenia wykluczają, by zachowania podejrzanego miały jakikolwiek związek z wykonywaną przez niego pracą w instytucji samorządowej. Jednocześnie niezwłocznie o zakresie zarzutu jaki ogłoszono Piotrowi M. został powiadomiony jego przełożony
— zaznaczyła prok. Szkilnik.
Dodała, że w śledztwie gromadzone są materiały dowodowe, które mają wszechstronnie wyjaśnić okoliczności zdarzeń oraz ustalić, czy mężczyzna w podobny sposób nie zachowywał się wobec innych nieletnich.
Podejrzany w takcie przesłuchania miał przestawić swoją wersję zdarzeń.
Jaka kara?
Udzielanie środka odurzającego lub substancji psychotropowej osobie poniżej 18 lat oraz ułatwianie lub nakłanianie do użycia w celu osiągnięcia korzyści jest przestępstwem zagrożonym karą więzienia od 3 do 20 lat.
Adrian Siwek/PAP
