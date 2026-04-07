Ukrainka miała podpalić włosy innej kobiecie na dworcu w Warszawie! Usłyszała już zarzut i trafiła do aresztu na trzy miesiące

Policjanci z komisariatu kolejowego na Dworcu Centralnym w Warszawie zatrzymali 35-letnią obywatelkę Ukrainy podejrzaną o podpalenie włosów innej kobiecie” - poinformowała na platformie X Komenda Stołeczna Policji. Kobieta ułyszała zarzut i została aresztowana na trzy miesiące.

Zdarzenie miało miejsce 17 stycznia br. na terenie hali kasowej dworca. Sprawczyni zbiegła z miejsca zaraz po ataku na pokrzywdzoną

— podała policja.

Areszt na trzy miesiące

Podejrzanej przedstawiono zarzut narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu oraz kierowania groźby pozbawienia życia wobec innej osoby

— dodała KSP.

W związku ze zdarzeniem kobieta została aresztowana na trzy miesiące.

W świetle przedstawionego materiału dowodowego Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia wydał postanowienie o zastosowaniu wobec 35-latki środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy

— zaznaczyła policja.

Czytaj także

