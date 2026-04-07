Na trzy miesiące aresztował sąd 62-letniego mężczyznę, działacza społecznego z Nowej Rudy (Dolnośląskie), podejrzanego o czyny o charakterze pedofilskim – poinformował PAP rzecznik prokurator okręgowej w Świdnicy prok. Mariusz Pindera.
Mężczyzna został zatrzymany 3 kwietnia. To lokalny działacz społeczny z Nowej Rudy.
Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Świdnicy prok. Mariusz Pinder powiedział PAP, że Stanisław K. usłyszał zarzuty dotyczące wykorzystania seksualnego osoby małoletniej, poniżej 15. roku życia.
Chodzi o kilka czynów, a zdarzenie miało miejsce w lutym tego roku
— powiedział Pindera. Dodał, że na razie to wszystkie informacje, które może udzielić w tej sprawie.
Na wniosek prokuratury sąd aresztował 62-latka na trzy miesiące.
Przeszłość polityczna Stanisława K.
Dziennikarz Marcin Torz z portalu Ujawniamy.com zauważył, że wspomniany aresztowany Stanisław K. w 2018 w wyborach samorządowych startował z listy PiS-u, ale wcześniej, w roku 2006, wystartował z listy lewicowej koalicji, zaś ostatnio współpracował z burmistrzem Nowej Rudy z KO.
tkwl/PAP
