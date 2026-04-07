Policyjny Black Hawk na Rondzie "Radosława" w Warszawie! "Na miejscu policjantów wspierają kontrterroryści"

  • Kryminał
  • opublikowano:
Black Hawk / autor: Fratria
Trwa policyjna akcja w rejonie Ronda Zgrupowania Armii Krajowej „Radosław”; na miejscu policjantów wspierają kontrterroryści - poinformowała PAP dyrektorka biura komunikacji społecznej Komendy Głównej Policji Katarzyna Nowak.

Ze zdjęć, które telewizja TVN24 otrzymała na Kontakt 24 wynika, że rano w rejonie Ronda Zgrupowania Armii Krajowej „Radosław” pojawił się policyjny śmigłowiec Black Hawk, z którego na linach zjechało kilka osób. Na dachu budynku widziani byli funkcjonariusze z oddziałów kontrterrorystycznych.

Wsparcie kontrterrorystów

Nowak przekazała PAP, że na miejscu zdarzenia działają policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu. Radomska komenda na tym etapie nie udziela informacji.

Mamy czasami takie sytuacje, które wymagają pomocy (…) kontrterrorystów. Chodzi o zatrzymanie osób, które podejrzewane są o popełnienie przestępstw

— przekazała.

Według TVN24 w akcji uczestniczy Centralny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji „BOA”. To elitarna jednostka powołana do zwalczania terroryzmu, zatrzymywania najniebezpieczniejszych przestępców oraz działań wysokiego ryzyka.

mly/PAP

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

Powiązane tematy

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych