Trwa policyjna akcja w rejonie Ronda Zgrupowania Armii Krajowej „Radosław”; na miejscu policjantów wspierają kontrterroryści - poinformowała PAP dyrektorka biura komunikacji społecznej Komendy Głównej Policji Katarzyna Nowak.
Ze zdjęć, które telewizja TVN24 otrzymała na Kontakt 24 wynika, że rano w rejonie Ronda Zgrupowania Armii Krajowej „Radosław” pojawił się policyjny śmigłowiec Black Hawk, z którego na linach zjechało kilka osób. Na dachu budynku widziani byli funkcjonariusze z oddziałów kontrterrorystycznych.
Wsparcie kontrterrorystów
Nowak przekazała PAP, że na miejscu zdarzenia działają policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu. Radomska komenda na tym etapie nie udziela informacji.
Mamy czasami takie sytuacje, które wymagają pomocy (…) kontrterrorystów. Chodzi o zatrzymanie osób, które podejrzewane są o popełnienie przestępstw
— przekazała.
Według TVN24 w akcji uczestniczy Centralny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji „BOA”. To elitarna jednostka powołana do zwalczania terroryzmu, zatrzymywania najniebezpieczniejszych przestępców oraz działań wysokiego ryzyka.
mly/PAP
