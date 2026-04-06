Policjanci zatrzymali 23-latka, który w dziś wtargnął na teren parafii i uszkodził drzwi i okna w kościele oraz na plebanii jednej z oświęcimskich parafii – poinformowała rzecznik tamtejszej policji asp. szt. Małgorzata Jurecka. Mężczyźnie grozi kara pięciu lat więzienia.
Jak powiedziała asp. szt. Jurecka, mężczyzna wtargnął na teren parafii w Wielkanocny Poniedziałek rano. Był agresywny. Uszkodził drzwi wejściowe oraz kilka okien w budynkach kościoła oraz plebanii.
Do 5 lat więzienia
Policjanci, których zaalarmował proboszcz, zatrzymali 23-latka z Oświęcimia. Miał 2 promile alkoholu w organizmie.
Za uszkodzenie mienia grozi kara do pięciu lat więzienia. Bezprawne wtargnięcie na cudzą posesję zagrożone jest karą do roku za kratami.
Robert Knap/PAP
