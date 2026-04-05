Trzy osoby aresztowane ws. maltretowania niemowlęcia. Dziecko z pękniętą kością czaszki i siniakami jest już po operacji

Niemowlę zostało przyjęte do szpitala w Poznaniu w nocy z czwartku na piątek. Dziecko miało obrażenia mogące wskazywać na przemoc. / autor: Fratria
W związku ze sprawą pięciomiesięcznego chłopca ze śladami przemocy zatrzymano jego matkę, 40-letnią obywatelkę Gruzji, oraz dwóch obywateli Mołdawii. Dziecko trafiło do szpitala z pękniętą kością czaszki i siniakami. Trwają poszukiwania jeszcze jednej osoby – ojca dziecka.

Niemowlę zostało przyjęte do szpitala w Poznaniu w nocy z czwartku na piątek. Dziecko miało obrażenia mogące wskazywać na przemoc, które - według lekarzy - powstały w ciągu kilku dni. Dziecko jest po operacji.

Rzecznik prasowy wielkopolskiej policji Andrzej Borowiak poinformował, że w związku z tą sprawą policjanci zatrzymali 40-letnią matkę chłopca, obywatelkę Gruzji, oraz dwóch Mołdawian w wieku 21 i 25 lat.

Trojgu zatrzymanym zarzucono, że działając wspólnie i w porozumieniu, pomimo obowiązku opieki nad dzieckiem, narazili je na niebezpieczeństwo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Za takie przestępstwo grozi kara do 15 lat więzienia.

Policjanci ustalili, że kobieta wcześniej wyjechała na kilka dni do Mołdawii na zaplanowany zabieg medyczny. Dziecko zostawiła w wynajmowanym mieszkaniu pod opieką ojca chłopca, obywatela Gruzji, oraz dwóch znajomych, obywateli Mołdawii

— podał Borowiak.

Sąd, na wniosek prokuratury, aresztował obcokrajowców. Partner kobiety, ojciec dziecka, jest poszukiwany.

Robert Knap

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej.

