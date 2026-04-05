W pobliżu Małogoszcza w woj. świętokrzyskim doszło do makabrycznego odkrycia — mężczyzna wyprowadzający wieczorem psa natrafił na ludzkie kości. Sprawę bada policja pod nadzorem prokuratora.
Na nieużytkach rolnych w rejonie Małogoszcza, tuż przed godziną 19, znaleziono szczątki człowieka. Służby zostały natychmiast powiadomione.
Do komisariatu policji w Małogoszczu zgłosił się mężczyzna, który poinformował, że podczas spaceru z psem na nieużytkach znalazł szczątki ludzkie
— przekazała TVP Kielce st. sierż. Sylwia Faryna, Komenda Powiatowa Policji w Jędrzejowie.
„Będziemy ustalać, kim była odnaleziona osoba”
Jak przekazała potem serwisowi echodnia.pl Sylwia Faryna, na miejscu pracowali technik kryminalistyki i prokurator.
Będziemy ustalać, kim była odnaleziona osoba i jakie były okoliczności jej śmierci
— powiedziała.
Policja nie przekazuje obecnie żadnych szczegółów w sprawie.
TVP Kielce/echodnia.pl/oprac. Natalia Wierzbicka
