XVIII-wieczny zabytek odzyskany! Policji pomogła próba sprzedaży. "Archiwum potwierdziło, że to ich i złożyło zawiadomienie o kradzieży"

Odzyskany XVIII-wieczny dokument / autor: policja

Z Archiwum Państwowego Gorzowa Wielkopolskiego skradziono dokument z 1954 roku - z pieczęcią miasta Landsberg. Mieszkanka Świeradowa-Zdroju próbowała sprzedać zabytek, ale w porę zareagowała policja ze Szczecina i udaremniła nielegalny proceder.

Akcję, dzięki której cenny dokument wraca do Gorzowa Wielkopolskiego, zorganizował nadkom. dr Marek Łuczak, specjalista w odzyskiwaniu zrabowanych i zaginionych dzieł sztuki, prezes Pomorskiego Towarzystwa Historycznego. Dwa dni temu wieczorem jeden z kolekcjonerów zawiadomił Łuczaka, że na portalu internetowym pojawił się dokument z 1754 r., z pieczęcią lakową miasta Landsberg i śladem po przeszyciu typowym dla zbiorów archiwalnych.

Łuczak i policjanci wydziału kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie szybko ustalili, gdzie należy szukać osoby, która próbuje sprzedać cenny zabytek. Okazało się, że to 31-letnia mieszkanka Świeradowa-Zdroju w woj. dolnośląskim.

Wczoraj odzyskaliśmy dokument, a teraz wieziemy go do Gorzowa

— przekazał PAP Łuczak.

Dalsze postępowanie będzie prowadzone przez tutejszą policję

— wyjaśnił.

Policjant wyjaśnił, że dokument, opatrzony datą 20 marca 1754 r., dotyczy zatwierdzenia przez burmistrza i radę miasta dzierżawy dziedzicznej gruntów kościelnych na terenie dzisiejszego Gorzowa. Na karcie, zbliżonej do dzisiejszego formatu A4, widać herb i podpisy. W górnym prawym rogu jest też numer archiwalny. Jak przekazał Łuczak, w Archiwum Państwowym w Gorzowie Wlkp. sprawdzono zbiór dzierżaw kościelnych za lata 1753-1859 i okazało się, że tego dokumentu brak.

Archiwum potwierdziło, że to ich i złożyło zawiadomienie o kradzieży

— wyjaśnił w rozmowie z PAP Łuczak.

Wyjaśnienia kobiety się potwierdziły”

Kto, kiedy i w jakich okolicznościach wyniósł XVIII-wieczny dokument, ustalać będzie gorzowska policja. 31-latka, która wstawiła zdjęcia skradzionego zabytku do internetu, powiedziała funkcjonariuszom, że znalazła dokument w jednej z książek wyrzuconych z opróżnianego mieszkania.

Wstępnie udało się tę wersję zweryfikować. Wyjaśnienia kobiety się potwierdziły

— podkreślił Łuczak. Zaznaczył, że treść posta opublikowanego przez nią w interncie wskazuje, iż chciała ona „zorientować się, co właściwie znalazła i ile to może być warte”.

Przestępstwo kradzieży przedawnia się po 10 latach. Policjanci z Gorzowa Wlkp. będą ustalać, kto rejestrował się w Archiwum Państwowym i przeglądał zawartość teczki, z której zginął dokument.

W rozmowie z PAP Łuczak ocenił, że za tego typu dokument kolekcjonerzy mogli zaoferować kilka tysięcy złotych, ale, jak podkreślił policjant, ważniejsza jest wartość historyczna zabytku.

Adam Bąkowski/PAP

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej.

