Paweł K., znany jako adwokat od „trumien na kółkach”, po prawomocnym wyroku sądu w Olsztynie złożył wniosek o odbywanie kary w trybie dozoru elektronicznego. Chciał też, by sąd wstrzymał wykonanie wymierzonej mu kary 1,5 roku więzienia, ale Sąd Okręgowy w Łodzi na to się nie zgodził.
Do wypadku doszło we wrześniu 2021 r. na drodze Barczewo – Jeziorany. Paweł K. - nomen omen adwokat zajmujący się wypadkami drogowymi - zderzył się czołowo z samochodem jadącym z naprzeciwka, doprowadzając do śmierci dwóch kobiet. Sprawa stała się głośna za sprawą wyzywającego zachowania sprawcy wypadku, który oznajmił publicznie, że obie kobiety mogłyby przeżyć zderzenie, gdyby nie poruszały się „trumną na kółkach”. Zostało to zrozumiane jako sugestia, że ofiary same są sobie winne, bo nie było ich stać na lepsze auto. Paweł K. nagrał i opublikował w internecie film ze swoją wypowiedzią.
Kary nie wstrzymano. A co dozorem?
W kwietniu ubiegłego roku Paweł K. został nieprawomocnie skazany w I instancji na dwa lata bezwzględnego więzienia i pięcioletni zakaz prowadzenia pojazdów. Apelacje od tamtego wyroku złożyli zarówno obrońcy, jak prokuratura i pełnomocnik oskarżycieli posiłkowych. Sąd Okręgowy w Olsztynie podjął jednak skandaliczną decyzję i złagodził mu ten wyrok do 1 roku i sześć miesięcy więzienia. W ocenie sądu adwokat jechał samochodem „powszechnie odbieranym jako wypas” i „zagapił się”. To jednak powoduje, że Paweł K. może się ubiegać o elektroniczny dozór.
Rzecznik Sądu Okręgowego w Łodzi sędzia Grzegorz Gała poinformował, że obrońca Pawła K., adwokata od „trumien na kółkach”, złożył do łódzkiego sądu okręgowego wniosek o wstrzymanie wykonania kary. Jednocześnie wpłynął wniosek obrońcy adwokata o możliwość odbywania kary w trybie dozoru elektronicznego.
Sąd Okręgowy w Łodzi odmówił wstrzymania wykonania kary, zatem orzeczona prawomocnie kara dla Pawła K., roku i sześciu miesięcy pozbawienia wolności, podlega wykonaniu
— powiedział sędzia Grzegorz Gała.
Dodał, że łódzki sąd okręgowy nie podjął jeszcze decyzji co do możliwości odbycia kary pozbawienia wolności w trybie dozoru elektronicznego.
Dozór elektroniczny
Zgodnie z przepisami karę pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego można zarządzić, jeżeli orzeczona kara nie przekracza roku i sześciu miesięcy więzienia, a odbywaniu kary więzienia w takim systemie nie stoją na przeszkodzie szczególne względy wskazujące, że nie zostaną osiągnięte cele kary.
Aby skorzystać z dobrodziejstwa odbywania kary więzienia poza zakładem karnym, skazany musi mieć miejsce stałego pobytu, a jeśli mieszkają z nim osoby pełnoletnie, muszą one wyrazić zgodę na taki sposób odbywania kary. Muszą też zostać spełnione warunki techniczne do nadzoru nad skazanym. Chodzi o liczbę i zasięg dostępnych nadajników i rejestratorów.
