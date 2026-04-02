42-letnia kobieta doprowadziła do bardzo groźnego wypadku samochodowego. Pędziła Toyotą będąc pod wpływem alkoholu, przewoziła trzyletnie dziecko i na dodatek rozmawiała przez telefon. Na prostej drodze nie opanowała auta i wjechała do rowu po czym dachowała. Badanie wykazało, że prowadząca samochód miała niemal trzy promile alkoholu w organizmie.
O zdarzeniu poinformowała policja w Kozienicach. Na drodze wojewódzkiej pomiędzy miejscowościami Gniewoszów, a Sarnów (pow. kozienicki) kobieta kierująca pojazdem marki Toyota na prostym odcinku drogi straciła panowanie nad pojazdem. Samochód wpadł do przydrożnego rowu, a następnie dachował.
O losie kobiety zdecyduje sąd
Jak stwierdzili policjanci, 42-latka, która wiozła trzyletnie dziecko, przed wypadkiem korzystała z telefonu komórkowego. Jej prawdziwe kłopoty zaczęły się jednak nieco później.
Podczas wykonywanych czynności funkcjonariusze sprawdzili stan trzeźwości kierującej. Badanie wykazało, że miała ona niemal trzy promile alkoholu w organizmie. Trzyletnie dziecko zostało przetransportowane do szpitala celem wykonania niezbędnych badań. Kobiecie zatrzymano prawo jazdy, a o jej dalszym losie zdecyduje sąd
— czytamy na stronie komendy policji w Kozienicach.
Nagranie z wypadku
Na szczęście tym razem obeszło się bez ofiar. Na drodze w momencie poważnie wyglądającego wypadku nie było innych pojazdów.
Policja opublikowała zarejestrowany przebieg wypadku.
SC/KPP Kozienice
