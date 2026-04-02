W dniach 30 marca - 1 kwietnia stołeczna policja przeprowadziła akcje „Bezpieczne Przewozy” oraz „Bezpieczna Warszawa”. Zweryfikowano ponad dwa tysiące osób, skontrolowano blisko 700 pojazdów i zatrzymano 29 osób, w tym dziewięciu cudzoziemców.
Wśród zatrzymanych cudzoziemców byli obywatele Gruzji, Uzbekistanu, Ukrainy, Armenii i Tadżykistanu.
Mariusz Mrozek ze stołecznej policji wyjaśnił, że w trakcie trzydniowych działań funkcjonariusze szczególną uwagę zwrócili na kierowców świadczących usługi przewozu osób.
Spośród wszystkich kontrolowanych pojazdów dokładnie sprawdzono prawie 470 takich kierujących. Policjanci weryfikowali ich uprawnienia, stan techniczny pojazdów, trzeźwość oraz legalność wykonywanej działalności
— dodał.
Część zatrzymanych zostanie wydalona z Polski
Efektem kontroli jest zatrzymanie siedmiu dowodów rejestracyjnych i skierowanie do sądów trzech wniosków o ukaranie. Na sprawców wykroczeń nałożono 36 mandatów karnych.
Podczas działań policjanci zatrzymali łącznie 29 osób, w tym 9 cudzoziemców – obywateli Gruzji, Uzbekistanu, Ukrainy, Armenii i Tadżykistanu. W stosunku do niektórych cudzoziemców podjęte zostały czynności związane z wydaleniem ich z Polski.
W działania zaangażowani byli policjanci prewencji oraz śródmiejscy funkcjonariusze. Wsparcia udzieli także policjanci stołecznej drogówki oraz wydziału wywiadowczo-patrolowego.
PAP
