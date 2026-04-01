W piwnicy domu jednorodzinnego na peryferiach Płocka, po zgłoszeniu 72-letniej mieszkanki, w kilkuset słoikach policja znalazła podejrzane substancje. Niektóre z opakowań opisane są jako wybuchowe. Ulica, przy której stoi budynek została wyłączona z ruchu. Na miejscu pracują służby.
Znajdujące się w piwnicy substancje niewiadomego pochodzenia i składu, przechowywane w słoikach, zgłosiła jeszcze wczoraj dyżurnemu policji w Płocku 72-latka, mieszkająca w jednorodzinnym budynku przy ul. Zielonej na peryferiach miasta.
Znalezisko potwierdzili na miejscu funkcjonariusze. Kobieta wyjaśniła, że słoiki z ich zawartością należały do jej męża, z zawodu chemika, który zmarł kilkanaście dni temu.
Z informacji na etykietach części słoików wynikało, że mogą to być substancje niebezpieczne
— przekazała płocka policja.
Ulica wyłączona z ruchu
Jak podała, ulica, przy której stoi budynek, została czasowo wyłączona z ruchu. Na miejscu nadal pracują służby.
Według 72-latki jej mąż mógł składować w piwnicy substancje umieszczone w słoikach nawet od około 20 lat.
Znalezionych słoików jest kilkaset. Na miejscu pracuje pododdział kontrterrorystyczny ze specjalnym mobilnym laboratorium chemicznym. W pojeździe tym zabezpieczona została już część słoików, które miały etykiety wskazujące na to, że wewnątrz mogą być substancje niebezpieczne, w tym wybuchowe. Część słoików jest nieopisana
— powiedziała po południu PAP rzeczniczka płockiej policji podkom. Monika Jakubowska.
Sprawdzanie znaleziska
Przyznała, że sprawdzanie piwnicy i pozostałej części znaleziska może potrwać jeszcze wiele godzin, nie jest wykluczone, że nawet do jutra.
Mieszkająca w budynku 72-latka została ewakuowana. Ewakuowano też trzy osoby z sąsiedztwa. Nie wiadomo na razie czy jeszcze dziś będą oni mogli powrócić oni do domu. Będzie to możliwe dopiero po zakończeniu przeszukania piwnicy i zabezpieczaniu wszystkich dowodów
— dodała podkom. Jakubowska.
Policja w Płocku zaapelowała do mieszkańców o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do poleceń funkcjonariuszy.
PAP/oprac. Natalia Wierzbicka
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.