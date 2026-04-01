Żona odkryła w domu setki tajemniczych substancji zmarłego męża! Ewakuowano mieszkańców, zamknięto też ulicę. Służby w akcji

  • Kryminał
  • opublikowano:
Setki tajemniczych substancji w domu zmarłego chemika!
W piwnicy domu jednorodzinnego na peryferiach Płocka, po zgłoszeniu 72-letniej mieszkanki, w kilkuset słoikach policja znalazła podejrzane substancje. Niektóre z opakowań opisane są jako wybuchowe. Ulica, przy której stoi budynek została wyłączona z ruchu. Na miejscu pracują służby.

Znajdujące się w piwnicy substancje niewiadomego pochodzenia i składu, przechowywane w słoikach, zgłosiła jeszcze wczoraj dyżurnemu policji w Płocku 72-latka, mieszkająca w jednorodzinnym budynku przy ul. Zielonej na peryferiach miasta.

Znalezisko potwierdzili na miejscu funkcjonariusze. Kobieta wyjaśniła, że słoiki z ich zawartością należały do jej męża, z zawodu chemika, który zmarł kilkanaście dni temu.

Z informacji na etykietach części słoików wynikało, że mogą to być substancje niebezpieczne

— przekazała płocka policja.

Ulica wyłączona z ruchu

Jak podała, ulica, przy której stoi budynek, została czasowo wyłączona z ruchu. Na miejscu nadal pracują służby.

Według 72-latki jej mąż mógł składować w piwnicy substancje umieszczone w słoikach nawet od około 20 lat.

Znalezionych słoików jest kilkaset. Na miejscu pracuje pododdział kontrterrorystyczny ze specjalnym mobilnym laboratorium chemicznym. W pojeździe tym zabezpieczona została już część słoików, które miały etykiety wskazujące na to, że wewnątrz mogą być substancje niebezpieczne, w tym wybuchowe. Część słoików jest nieopisana

— powiedziała po południu PAP rzeczniczka płockiej policji podkom. Monika Jakubowska.

Sprawdzanie znaleziska

Przyznała, że sprawdzanie piwnicy i pozostałej części znaleziska może potrwać jeszcze wiele godzin, nie jest wykluczone, że nawet do jutra.

Mieszkająca w budynku 72-latka została ewakuowana. Ewakuowano też trzy osoby z sąsiedztwa. Nie wiadomo na razie czy jeszcze dziś będą oni mogli powrócić oni do domu. Będzie to możliwe dopiero po zakończeniu przeszukania piwnicy i zabezpieczaniu wszystkich dowodów

— dodała podkom. Jakubowska.

Policja w Płocku zaapelowała do mieszkańców o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do poleceń funkcjonariuszy.

PAP/oprac. Natalia Wierzbicka

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

Powiązane tematy

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych