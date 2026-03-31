Nielegalną broń, m.in. pistolety, rewolwery, strzelby myśliwskie czy sztucery, a także proch strzelniczy i amunicję, zabezpieczyli policjanci w kilkunastu miejscach w Podlaskiem. Trzech mężczyzn usłyszało zarzuty. Policja nie wyklucza kolejnych zatrzymań.
Pistolety, rewolwery i broń maszynowa
Policjanci przy wsparciu kontrterrorystów, a także przewodników z psami służbowymi przeszukali kilkanaście domów i mieszkań w woj. podlaskim, gdzie znajdowała się nielegalna broń i amunicja
— przekazała we wtorek podlaska policja. Akcję przeprowadzono w ramach międzynarodowych działań Jad See, dotyczących zwalczania przemytu, nielegalnego handlu i produkcji broni palnej.
Policja poinformowała w komunikacie, że znaleziono i zabezpieczono 18 sztuk broni palnej krótkiej – pistolety i rewolwery, pistolet maszynowy, pięć strzelb myśliwskich, cztery sztucery, cztery wiatrówki i kuszę. Poza tym tłumiki, kolby z zamkami, lufy wraz z komorami nabojowymi, trzy puszki prochu strzelniczego, blisko 8 tys. sztuk amunicji różnego kalibru oraz prawie 12,5 tys. zł i 20 tys. dolarów.
Kara do 8 lat
Broń schowana była w różnych skrytkach, także w ścianach budynków. Amunicja składowana była w wiadrach, puszkach, kartonach, pudełkach i reklamówkach.
W związku z tą sprawą policja zatrzymała trzech mężczyzn. Usłyszeli zarzuty posiadania broni palnej bez wymaganego zezwolenia, istotnych części tej broni oraz amunicji. Grozi za to do ośmiu lat pozbawienia wolności.
Sprawa jest rozwojowa i po uzyskaniu opinii biegłego zarzuty mogą usłyszeć także inne osoby”
— podała policja w komunikacie.
SC/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kryminal/756900-nielegalna-bron-na-podlasiu-policja-w-kilkunastu-miejscach
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.