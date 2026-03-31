Nielegalna broń na Podlasiu! Nalot policji w kilkunastu miejscach województwa. Przejęty arsenał od pistoletów po broń maszynową

  • Kryminał
  • opublikowano:
Akcja policji na Podlasiu / autor: podlaska.policja.gov.pl
Nielegalną broń, m.in. pistolety, rewolwery, strzelby myśliwskie czy sztucery, a także proch strzelniczy i amunicję, zabezpieczyli policjanci w kilkunastu miejscach w Podlaskiem. Trzech mężczyzn usłyszało zarzuty. Policja nie wyklucza kolejnych zatrzymań.

Pistolety, rewolwery i broń maszynowa

Policjanci przy wsparciu kontrterrorystów, a także przewodników z psami służbowymi przeszukali kilkanaście domów i mieszkań w woj. podlaskim, gdzie znajdowała się nielegalna broń i amunicja

— przekazała we wtorek podlaska policja. Akcję przeprowadzono w ramach międzynarodowych działań Jad See, dotyczących zwalczania przemytu, nielegalnego handlu i produkcji broni palnej.

Policja poinformowała w komunikacie, że znaleziono i zabezpieczono 18 sztuk broni palnej krótkiej – pistolety i rewolwery, pistolet maszynowy, pięć strzelb myśliwskich, cztery sztucery, cztery wiatrówki i kuszę. Poza tym tłumiki, kolby z zamkami, lufy wraz z komorami nabojowymi, trzy puszki prochu strzelniczego, blisko 8 tys. sztuk amunicji różnego kalibru oraz prawie 12,5 tys. zł i 20 tys. dolarów.

Kara do 8 lat

Broń schowana była w różnych skrytkach, także w ścianach budynków. Amunicja składowana była w wiadrach, puszkach, kartonach, pudełkach i reklamówkach.

W związku z tą sprawą policja zatrzymała trzech mężczyzn. Usłyszeli zarzuty posiadania broni palnej bez wymaganego zezwolenia, istotnych części tej broni oraz amunicji. Grozi za to do ośmiu lat pozbawienia wolności.

Sprawa jest rozwojowa i po uzyskaniu opinii biegłego zarzuty mogą usłyszeć także inne osoby”

— podała policja w komunikacie.

{links Skorpiony, Kałasznikowy, Raki, Mausery. Uderzenie CBŚP w rynek nielegalnej broni palnej

SC/PAP

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

Powiązane tematy

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych