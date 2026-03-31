Wczoraj, w jednym z mieszkań w Wołominie, znaleziono ciała dwóch starszych osób. Na miejscu był też ranny, młody mężczyzna, który trafił do szpitala. Jak ustalił Onet, mężczyzna to 19-latek, który prawdopodobnie miał zamordować babcię i dziadka, a następnie zranić samego siebie.
Podkom. Monika Kaczyńska z wołomińskiej policji przekazała, że policjanci dostali informację, że w mieszkaniu w jednym z bloków na terenie Wołomina mogło dojść do tragicznego zdarzenia.
Powiązana z nim jest śmierć dwóch osób
— dodała.
Policjanci, którzy pojechali na miejsce potwierdzili, że w mieszkaniu są ciała dwóch starszych osób oraz ranny, młody mężczyzna, który został przewieziony do szpitala
— zaznaczyła policjantka.
Czynności pod nadzorem prokuratora
Obecnie trwają czynności pod nadzorem prokuratora.
Ustalane są przyczyny i okoliczności tego zdarzenia
— powiedziała.
Czytaj także
PAP/Onet/tt
