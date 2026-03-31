Wstrząsające! Ciała dwóch osób i ranny mężczyzna w mieszkaniu w Wołominie. Nieoficjalnie: 19-latek miał zamordować babcię i dziadka

Zdjęcie ilustracyjne / autor: Fratria
Wczoraj, w jednym z mieszkań w Wołominie, znaleziono ciała dwóch starszych osób. Na miejscu był też ranny, młody mężczyzna, który trafił do szpitala. Jak ustalił Onet, mężczyzna to 19-latek, który prawdopodobnie miał zamordować babcię i dziadka, a następnie zranić samego siebie.

Podkom. Monika Kaczyńska z wołomińskiej policji przekazała, że policjanci dostali informację, że w mieszkaniu w jednym z bloków na terenie Wołomina mogło dojść do tragicznego zdarzenia.

Powiązana z nim jest śmierć dwóch osób

— dodała.

Policjanci, którzy pojechali na miejsce potwierdzili, że w mieszkaniu są ciała dwóch starszych osób oraz ranny, młody mężczyzna, który został przewieziony do szpitala

— zaznaczyła policjantka.

Czynności pod nadzorem prokuratora

Obecnie trwają czynności pod nadzorem prokuratora.

Ustalane są przyczyny i okoliczności tego zdarzenia

— powiedziała.

PAP/Onet/tt

