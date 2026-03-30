Skok na 12 ton... batoników. Zniknęły wraz z wiozącym je pojazdem w drodze do Polski! "Coraz poważniejszy problem dla firm"

Na zdjęciu poglądowym ciężarówka na trasie szybkiego ruchu oraz oświadczenie KitKat (screen z X) / autor: Fratria/X-KitKat (screen)
Na zdjęciu poglądowym ciężarówka na trasie szybkiego ruchu oraz oświadczenie KitKat (screen z X) / autor: Fratria/X-KitKat (screen)

Współpracujemy ściśle z lokalnymi władzami i partnerami z łańcucha dostaw, aby zbadać tę sprawę” - przekazał KitKat w oświadczeniu, w związku z kradzieżą 12 ton batoników, które zmierzały z Włoch do Polski. Wraz z słodkościami zniknął także pojazd, który je przewoził.

Firma KitKat (należy do Nestle) poinformowała, że jedna z partii gotowych produktów została skradziona wraz z ciężarówką, która je przewoziła.

Możemy potwierdzić, że 12 ton produktów KitKat zostało skradzionych podczas transportu między naszą fabryką w środkowych Włoszech a miejscem przeznaczenia w Polsce. Współpracujemy ściśle z lokalnymi władzami i partnerami z łańcucha dostaw, aby zbadać tę sprawę. Dobra wiadomość: nie ma obaw o bezpieczeństwo konsumentów, a dostawy nie są zagrożone

— czytamy w oświadczeniu KitKat na portalu X.

Coraz poważniejszy problem dla firm”

Zginęło dokładnie 413,793 tys. sztuk batoników.

W osobnym oświadczeniu poinformowano, że zaginione batony można namierzyć za pomocą unikalnego kodu ich partii. Każdy, kto zeskanuje numer partii skradzionej czekolady, otrzyma instrukcje dotyczące kontaktu z producentem.

Choć doceniamy wyjątkowy gust przestępców, faktem pozostaje, że kradzieże ładunków to coraz poważniejszy problem dla firm każdej wielkości

— stwierdził szwajcarski koncern.

xyz/PAP/X

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

