„Współpracujemy ściśle z lokalnymi władzami i partnerami z łańcucha dostaw, aby zbadać tę sprawę” - przekazał KitKat w oświadczeniu, w związku z kradzieżą 12 ton batoników, które zmierzały z Włoch do Polski. Wraz z słodkościami zniknął także pojazd, który je przewoził.
Firma KitKat (należy do Nestle) poinformowała, że jedna z partii gotowych produktów została skradziona wraz z ciężarówką, która je przewoziła.
Możemy potwierdzić, że 12 ton produktów KitKat zostało skradzionych podczas transportu między naszą fabryką w środkowych Włoszech a miejscem przeznaczenia w Polsce. Współpracujemy ściśle z lokalnymi władzami i partnerami z łańcucha dostaw, aby zbadać tę sprawę. Dobra wiadomość: nie ma obaw o bezpieczeństwo konsumentów, a dostawy nie są zagrożone
— czytamy w oświadczeniu KitKat na portalu X.
„Coraz poważniejszy problem dla firm”
Zginęło dokładnie 413,793 tys. sztuk batoników.
W osobnym oświadczeniu poinformowano, że zaginione batony można namierzyć za pomocą unikalnego kodu ich partii. Każdy, kto zeskanuje numer partii skradzionej czekolady, otrzyma instrukcje dotyczące kontaktu z producentem.
Choć doceniamy wyjątkowy gust przestępców, faktem pozostaje, że kradzieże ładunków to coraz poważniejszy problem dla firm każdej wielkości
— stwierdził szwajcarski koncern.
xyz/PAP/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kryminal/756816-skok-na-12-ton-batonikow-zniknely-w-drodze-do-polski
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.