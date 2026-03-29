Sześciu obywateli Ukrainy zostało zatrzymanych za pobicie 20-latka przez skierniewickich policjantów. Policja w komunikacie przekazała, że ofiara została zwabiona pod pretekstem spotkania swojego znajomego.
Do feralnego zdarzenia doszło 21 marca 2026 wieczorem. Policjanci zostali poinformowani, że na ulicy leży młody mężczyzna, a obok niego znajduje otwarty samochód.
Świadek zdarzenia relacjonował, że doszło do awantury, a uczestnicy mówili ze wschodnim akcentem.
Pobity 20-latek zeznał, że umówił się na ulicy Mickiewicza w Skierniewicach ze swoim znajomym, ale gdy przyjechał na miejsce, został napadnięty przez zamaskowanych mężczyzn. Wybiegli oni z zaparkowanych pojazdów i następnie pobili oraz pokopali ofiarę. Grozili mu także przedmiotem przypominającym broń.
Dzięki nagraniom z monitoringu udało się wytypować sprawców i następnego dnia pięciu z nich zostało zatrzymanych na terenie Rawy Mazowieckim. Do kolejnego zatrzymania doszło 23 marca.
Wszyscy podejrzani to obywatele Ukrainy w wieku od 19 do 20 lat. W miejscu ich przebywania zabezpieczono przedmiot przypominający broń palną, kastety oraz kominiarki.
Finalnie 4 podejrzanych usłyszało zarzuty pobicia, w tym 3 przy użyciu niebezpiecznego narzędzia. Wszyscy nie unikną również odpowiedzialności za przestępstwo zmuszania do określonego zachowania
— przekazała policja w komunikacie.
Czynności w tej sprawie prowadzą skierniewiccy śledczy pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Skierniewicach. Sąd, na wniosek prokuratora, zastosował wobec nich areszt na najbliższe trzy miesiące
— dodała.
Adrian Siwek/skierniewice.policja.gov.pl/
