Sześciu Ukraińców zatrzymanych za pobicie 20-latka w Skierniewicach. "Sąd, na wniosek prokuratora, zastosował wobec nich areszt"

*Sześciu obywateli Ukrainy zostało zatrzymanych za pobicie 20 latka / autor: https://skierniewice.policja.gov.pl/
*Sześciu obywateli Ukrainy zostało zatrzymanych za pobicie 20 latka / autor: https://skierniewice.policja.gov.pl/

Sześciu obywateli Ukrainy zostało zatrzymanych za pobicie 20-latka przez skierniewickich policjantów. Policja w komunikacie przekazała, że ofiara została zwabiona pod pretekstem spotkania swojego znajomego.

Do feralnego zdarzenia doszło 21 marca 2026 wieczorem. Policjanci zostali poinformowani, że na ulicy leży młody mężczyzna, a obok niego znajduje otwarty samochód.

Świadek zdarzenia relacjonował, że doszło do awantury, a uczestnicy mówili ze wschodnim akcentem.

Pobity 20-latek zeznał, że umówił się na ulicy Mickiewicza w Skierniewicach ze swoim znajomym, ale gdy przyjechał na miejsce, został napadnięty przez zamaskowanych mężczyzn. Wybiegli oni z zaparkowanych pojazdów i następnie pobili oraz pokopali ofiarę. Grozili mu także przedmiotem przypominającym broń.

Dzięki nagraniom z monitoringu udało się wytypować sprawców i następnego dnia pięciu z nich zostało zatrzymanych na terenie Rawy Mazowieckim. Do kolejnego zatrzymania doszło 23 marca.

Wszyscy podejrzani to obywatele Ukrainy w wieku od 19 do 20 lat. W miejscu ich przebywania zabezpieczono przedmiot przypominający broń palną, kastety oraz kominiarki.

Finalnie 4 podejrzanych usłyszało zarzuty pobicia, w tym 3 przy użyciu niebezpiecznego narzędzia. Wszyscy nie unikną również odpowiedzialności za przestępstwo zmuszania do określonego zachowania

— przekazała policja w komunikacie.

Czynności w tej sprawie prowadzą skierniewiccy śledczy pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Skierniewicach. Sąd, na wniosek prokuratora, zastosował wobec nich areszt na najbliższe trzy miesiące

— dodała.

Adrian Siwek/skierniewice.policja.gov.pl/

Zespół wPolityce.pl

Powiązane tematy

