Cztery listy gończe, trzy lata uciekania. Funkcjonariusze policji dopadli poszukiwanego 36‑latka. Wpadł... w garażu w Lublinie

Poszukiwany mężczyzna / autor: Policja Lubelska
Poszukiwany czterema listami gończymi 36-latek, skazany m.in. za stosowanie przemocy, został zatrzymany w Lublinie” – poinformowała policja. Mężczyzna ukrywał się w Holandii i Niemczech.

Po wykonaniu czynności procesowych z zatrzymanym, 36-latek trafił do zakładu karnego, gdzie odbywa zasądzoną karę pozbawienia wolności

— poinformowała młodsza aspirant Beata Kieliszek z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.

Cztery listy gończe

Mężczyzna został wcześniej skazany na karę roku i ośmiu miesięcy pozbawienia wolności m.in. za stosowanie przemocy i niestosowanie się do postanowienia sądowego. Nie stawił się do odbycia kary. Za 36-latkiem zostały wydane cztery listy gończe.

Ponadto mężczyzna był poszukiwany pięcioma zarządzeniami o ustalenie miejsca pobytu w związku z toczącymi się sprawami dotyczącymi przestępstw oszustwa, kradzieży, gróźb i nękania.

Policjanci ustalili miejsce pobytu 36-latka niedługo po tym, jak powrócił do kraju.

Został zatrzymany na terenie Lublina, w garażu, gdzie naprawiał swój samochód

— dodała Kieliszek.

Zatrzymanie było efektem pracy policjantów z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.

PAP/tt

