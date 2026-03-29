„Poszukiwany czterema listami gończymi 36-latek, skazany m.in. za stosowanie przemocy, został zatrzymany w Lublinie” – poinformowała policja. Mężczyzna ukrywał się w Holandii i Niemczech.
Po wykonaniu czynności procesowych z zatrzymanym, 36-latek trafił do zakładu karnego, gdzie odbywa zasądzoną karę pozbawienia wolności
— poinformowała młodsza aspirant Beata Kieliszek z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.
36-latek poszukiwany był od trzech lat. Ukrywał się w Holandii i w Niemczech.
Cztery listy gończe
Mężczyzna został wcześniej skazany na karę roku i ośmiu miesięcy pozbawienia wolności m.in. za stosowanie przemocy i niestosowanie się do postanowienia sądowego. Nie stawił się do odbycia kary. Za 36-latkiem zostały wydane cztery listy gończe.
Ponadto mężczyzna był poszukiwany pięcioma zarządzeniami o ustalenie miejsca pobytu w związku z toczącymi się sprawami dotyczącymi przestępstw oszustwa, kradzieży, gróźb i nękania.
Policjanci ustalili miejsce pobytu 36-latka niedługo po tym, jak powrócił do kraju.
Został zatrzymany na terenie Lublina, w garażu, gdzie naprawiał swój samochód
— dodała Kieliszek.
Zatrzymanie było efektem pracy policjantów z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.
