Stalowe wnyki zastawione w lesie przez 76‑latka mogły okaleczyć zarówno zwierzęta, jak i ludzi, ale dzięki szybkiej akcji wolborskich funkcjonariuszy, strażników Nadleśnictwa Piotrków oraz Państwowej Straży Łowieckiej kłusownik został zatrzymany. Usłyszał już zarzuty, za które grozi mu nawet 5 lat więzienia.
Podczas wspólnego patrolu 19 stycznia 2026 roku strażnicy Państwowej Straży Łowieckiej i Straży Leśnej odkryli na leśnej ścieżce migracyjnej urządzenia kłusownicze. Po ich unieszkodliwieniu, by nie stanowiły już zagrożenia, funkcjonariusze założyli monitoring obejmujący miejsce znaleziska oraz drogi dojazdowe, aby ustalić sprawcę.
23 marca 2026 roku, na terenie lasu w okolicach miejscowości Polichno, strażnik leśny Nadleśnictwa Piotrków ujawnił ponownie zastawione wnyki. O tym fakcie powiadomił wolborskich policjantów, którzy niezwłocznie podjęli interwencję. Na miejscu funkcjonariusze wykonali oględziny, zabezpieczając pętle z drutu stalowego. Na podstawie zapisów z monitoringu ustalono sprawcę przestępstwa
— podała mł. asp. Edyta Daroch w oficjalnym komunikacie opublikowanym na stronie łódzkiej policji.
Zatrzymano 76-latka
W tym samym dniu zatrzymano 76‑letniego mieszkańca gminy Wolbórz. Przedstawiono mu zarzut zakładania urządzeń kłusowniczych w celu pozyskania zwierzyny, za który kodeks przewiduje karę do 5 lat pozbawienia wolności.
Funkcjonariusze policji przypomnieli sytuację ze tego roku, kiedy miał miejsce przypadek złapania się we wnyki wilka.
Zwierzę z powodu obrażeń musiało zostać uśpione. Wnyki to nielegalne, kłusownicze pułapki w formie pętli z drutu lub stalowej linki, zastawiane na przesmykach zwierzyny. Zwierzę, wchodząc w pętlę, zaciska ją na szyi lub tułowiu, co powoduje długą śmierć w męczarniach. Służby każdy przypadek kłusownictwa traktują bardzo poważnie, a ich współpraca przynosi efekty
— czytamy.
lodzka.policja.gov.pl/oprac. Natalia Wierzbicka
