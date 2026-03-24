Policjanci zatrzymali trzy osoby podejrzane o kradzież metalowych elementów ze 171 nagrobków na cmentarzu w Niestępowie (woj. pomorskie). Kobiecie i dwóm mężczyznom w wieku 22, 25 i 51 lat przedstawiono zarzuty zbezczeszczenia miejsc spoczynku i kradzieży. Grozi im nawet do ośmiu lat więzienia.
Według ustaleń sprawcy po uprzednim przecięciu siatki weszli na teren cmentarza, gdzie okradali nagrobki z metalowych ozdób, liter, a także krzyży, bezczeszcząc w ten sposób miejsca spoczynku zmarłych
— przekazała oficer prasowa kartuskiej policji st. sierż. Aldona Naczk.
Zarzuty kradzieży i zbezczeszczenia
Do kradzieży doszło w nocy z 12 na 13 marca. Podejrzani zostali zatrzymani tydzień później w Gdańsku. Usłyszeli zarzuty kradzieży i zbezczeszczenia miejsca spoczynku.
Wobec 22-latka sąd na wniosek prokuratora zastosował środek zapobiegawczy w postaci trzymiesięcznego aresztu. Wobec 51-latka i 25-letniej kobiety zastosowano dozór policji i zakaz kontaktowania się z pozostałymi sprawcami.
Policjantka podała, że niewykluczone są kolejne zatrzymania w tej sprawie. Sprawdzane jest również, czy zatrzymani dokonali kradzieży na innych cmentarzach w województwie pomorskim.
PAP/oprac. Natalia Wierzbicka
