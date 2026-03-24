Sprofanowali 171 grobów w Niestępowie! Trójka podejrzanych jest już w rękach policji. Grozi im nawet 8 lat więzienia

Zdjęcie ilustracyjne / autor: Fratria, Facebook/Gmina Żukowo
W tle znicze; Zdjęcie ilustracyjne / autor: Fratria, Facebook/Gmina Żukowo

Policjanci zatrzymali trzy osoby podejrzane o kradzież metalowych elementów ze 171 nagrobków na cmentarzu w Niestępowie (woj. pomorskie). Kobiecie i dwóm mężczyznom w wieku 22, 25 i 51 lat przedstawiono zarzuty zbezczeszczenia miejsc spoczynku i kradzieży. Grozi im nawet do ośmiu lat więzienia.

Według ustaleń sprawcy po uprzednim przecięciu siatki weszli na teren cmentarza, gdzie okradali nagrobki z metalowych ozdób, liter, a także krzyży, bezczeszcząc w ten sposób miejsca spoczynku zmarłych

— przekazała oficer prasowa kartuskiej policji st. sierż. Aldona Naczk.

Zarzuty kradzieży i zbezczeszczenia

Do kradzieży doszło w nocy z 12 na 13 marca. Podejrzani zostali zatrzymani tydzień później w Gdańsku. Usłyszeli zarzuty kradzieży i zbezczeszczenia miejsca spoczynku.

Wobec 22-latka sąd na wniosek prokuratora zastosował środek zapobiegawczy w postaci trzymiesięcznego aresztu. Wobec 51-latka i 25-letniej kobiety zastosowano dozór policji i zakaz kontaktowania się z pozostałymi sprawcami.

Policjantka podała, że niewykluczone są kolejne zatrzymania w tej sprawie. Sprawdzane jest również, czy zatrzymani dokonali kradzieży na innych cmentarzach w województwie pomorskim.

PAP/oprac. Natalia Wierzbicka

Zespół wPolityce.pl

