Nowe informacje ws. zbrodni w Barcicach! Jest opinia biegłych o 25-latku podejrzanym o potrójne zabójstwo. "Był niepoczytalny"

  • Kryminał
  • opublikowano:
Taśma policyjna - zdj. ilustracyjne / autor: Fratria
Jest stanowisko biegłych w sprawie 25-latka podejrzanego o potrójne zabójstwo w Barcicach koło Nowego Sącza. Mężczyzna w chwili popełnienia czynu był niepoczytalny – wynika z opinii biegłych psychiatrów, o której poinformowała dziś Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu.

Według opinii, sporządzonej po przeprowadzeniu obserwacji sądowo-psychiatrycznej podejrzanego Piotra R., stwierdzono, że „mężczyzna, dokonując zarzuconych mu czynów, miał zniesioną zdolność rozumienia ich znaczenia oraz pokierowania swoim postępowaniem”.

Mężczyzna nie przyznał się formalnie do stawianych zarzutów, jednak złożył wyjaśnienia, w których potwierdził dokonanie zarzuconych mu czynów. W toku prowadzonego postępowania ustalono, że w przeszłości podejrzany leczył się psychiatrycznie

— przekazała rzecznik nowosądeckiej prokuratury prok. Justyna Rataj-Mykietyn.

Wobec mężczyzny w dalszym ciągu stosowane jest tymczasowe aresztowanie.

Czytaj także

Zabójstwo trzech osób w Barcicach

Do tragicznego zdarzenia doszło w nocy z 14 na 15 października 2025 r. w jednym z domów jednorodzinnych w Barcicach koło Nowego Sącza. Przybyli na miejsce policjanci ujawnili zwłoki kobiety w wieku 52 lat – matki podejrzanego – oraz dwóch mężczyzn w wieku 45 i 66 lat. Ofiary były ze sobą spokrewnione i mieszkały w tym samym domu.

25-latek został zatrzymany jeszcze tego samego dnia w pustostanie na terenie Barcic. Prokurator przedstawił mu zarzuty zabójstwa trzech osób z zamiarem bezpośrednim. Mężczyzna został tymczasowo aresztowany.

Śledczy zabezpieczyli na miejscu zdarzenia potencjalne narzędzia zbrodni — najprawdopodobniej sprawca posłużył się młotkiem oraz nożem. Z ustaleń sekcji zwłok ofiar wynika, że przyczyną śmierci były rozległe obrażenia głowy.

PAP/oprac. Joanna Jaszczuk

Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych