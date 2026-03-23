Jest stanowisko biegłych w sprawie 25-latka podejrzanego o potrójne zabójstwo w Barcicach koło Nowego Sącza. Mężczyzna w chwili popełnienia czynu był niepoczytalny – wynika z opinii biegłych psychiatrów, o której poinformowała dziś Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu.
Według opinii, sporządzonej po przeprowadzeniu obserwacji sądowo-psychiatrycznej podejrzanego Piotra R., stwierdzono, że „mężczyzna, dokonując zarzuconych mu czynów, miał zniesioną zdolność rozumienia ich znaczenia oraz pokierowania swoim postępowaniem”.
Mężczyzna nie przyznał się formalnie do stawianych zarzutów, jednak złożył wyjaśnienia, w których potwierdził dokonanie zarzuconych mu czynów. W toku prowadzonego postępowania ustalono, że w przeszłości podejrzany leczył się psychiatrycznie
— przekazała rzecznik nowosądeckiej prokuratury prok. Justyna Rataj-Mykietyn.
Wobec mężczyzny w dalszym ciągu stosowane jest tymczasowe aresztowanie.
Czytaj także
Do tragicznego zdarzenia doszło w nocy z 14 na 15 października 2025 r. w jednym z domów jednorodzinnych w Barcicach koło Nowego Sącza. Przybyli na miejsce policjanci ujawnili zwłoki kobiety w wieku 52 lat – matki podejrzanego – oraz dwóch mężczyzn w wieku 45 i 66 lat. Ofiary były ze sobą spokrewnione i mieszkały w tym samym domu.
25-latek został zatrzymany jeszcze tego samego dnia w pustostanie na terenie Barcic. Prokurator przedstawił mu zarzuty zabójstwa trzech osób z zamiarem bezpośrednim. Mężczyzna został tymczasowo aresztowany.
Śledczy zabezpieczyli na miejscu zdarzenia potencjalne narzędzia zbrodni — najprawdopodobniej sprawca posłużył się młotkiem oraz nożem. Z ustaleń sekcji zwłok ofiar wynika, że przyczyną śmierci były rozległe obrażenia głowy.
PAP/oprac. Joanna Jaszczuk
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
